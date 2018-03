Maurizio Costanzo Show | tutti gli ospiti di giovedì 29 marzo 2018

Perché mi piace Maurizio Costanzo : Non è facile parlare di Maurizio Costanzo . Non è per niente facile. Ognuno ha il proprio Maurizio Costanzo . Perché parlare di Maurizio Costanzo ? Potrei parlarvi di Cesare Pavese, invece no. Vi parlerò di Maurizio Costanzo . Lasciando perdere le zone d’ombra che ognuno di noi ha, vi parlerò di un gesto che fece tanti anni fa durante una puntata del suo Maurizio Costanzo Show. Lo ricordo bene quel gesto, è un gesto che non sono riuscito a ...

Video di Nadia Toffa al Maurizio Costanzo Show : “Non si può parlare di guarigione ma io non sospendo la vita” : Nadia Toffa al Maurizio Costanzo Show ieri sera è tornata a parlare del suo tumore e di quello che sta ha permesso il suo racconto in tv. La conduttrice e la iena ha deciso di mettere da parte le polemiche proprio per continuare a prendere di petto questa vita che ama tanto e che non ha intenzione di far sedere in panchina dopo quello che è successo. Maurizio Costanzo le chiede subito se l'incubo è finito ma lei su questo non si sbilancia, ...