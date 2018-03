Maserati Levante - Non chiamatela GTS | è la Trofeo la Suv più veloce del Tridente

quattroruote

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Laallarga la gamma dellapresentando al Salone di New York la. Quella che si pensava potesse essere la GTS è in realtà qualcosa di ancora più aggressivo rispetto alla corrispondente versione della Quattroporte e segna nuovi record nella storia del. La produzione sarà avviata in estate e inizialmente le vetture saranno destinate agli Stati Uniti, al Canada e ad altri mercati extra-europei, a un prezzo ancora non comunicato. 590 CV e oltre 300 km/h. Il cuore dellaè il V8 3.8 biturbo prodotto dalla Ferrari, che in questo allestimento raggiunge una potenza massima di 590 CV a 6.250 giri, con una coppia di 730 Nm a 2.250 giri. abbinato alla trazione integrale Q4 e al cambio automatico a otto marce ZF e garantisce prestazioni da vera sportiva alla Suv italiana: 3,9 secondi per toccare i 100 km/h da fermo e oltre 300 km/h di punta ...