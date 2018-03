Martina | presidenze Camere questione democratica | non svilire Pd

Presidenze Camere - Martina 'Andiamo a incontro capigruppo'. Rosato 'Non voteremo Romani' : ROMA - La partita dei presidenti di Camera e Senato riparte da zero dopo l'ultima offerta di Di Maio : nuovi incontri tra i capigruppo di tutte le forze politiche, puntando su figure di garanzia. E l'...

Parlamento : Martina - presidenze vanno slegate da governo : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Buon lavoro a tutti, per le responsabilità che dovremmo prenderci, per il lavoro che dovremo fare, in una legislatura molto delicata dopo il voto del 4 marzo”. Maurizio Martina ha salutato così i parlamentari dem riuniti a Montecitorio. Sulla questione presidenze, il reggente ha riferito che “nei colloqui e nei confronti che abbiamo avuto sulle presidenze di Camera e Senato abbiamo sempre ...