Maradona all' Argentina dopo il ko per 6-1 | ' Non resta che migliorare'

Maradona risponde ad Insigne : scuse accettate e punzecchiatura alle rivali! : Lorenzo Insigne in un lungo racconto sul suo amore per il calcio, ha svelato come tra i suoi idoli principali non ci sia Maradona, per una semplice questione anagrafica. Insigne si è quasi scusato, ma è cresciuto guardando le gare di altri fenomeni quali Ronaldo e Ronaldinho. Lo stesso Maradona, parlando ad Il Mattino, ha giustificato lo scugnizzo napoletano, rimarcando però quanto fatto in terra partenopea: “Non c’è bisogno che ti scusi. Anzi ...