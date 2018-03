Mamma mette la culla vicino alla finestra per il caldo | bimba cade dal primo piano e muore

Facebook mette a tacere la Mamma che postava per il figlio morto sul Cervino : Facebook mette a tacere la mamma che postava per il figlio morto sul Cervino Un dolore enorme per Cristina che racconta come quei post sui social fossero “un modo per farlo vivere ancora e per tenermi in contatto con i suoi amici” Continua a leggere L'articolo Facebook mette a tacere la mamma che postava per il figlio morto sul Cervino sembra essere il primo su NewsGo.