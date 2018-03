Malagò visita gli impianti sportivi colpiti dall' alluvione | ' Una realtà encomiabile'

Malagò in visita alla Ghirada : TREVISO - In Ghirada ieri c'era il presidente del Coni Giovanni Malagò : la visita in occasione di una visita agli studenti del Master Sbs. Il Master in Strategie e Business per lo Sport , alla 13edizione, ha segnato un nuovo record di iscritti (38, di cui soltanto due trevigiani) confermando invece gli oltre 170 partner dell'iniziativa formativa. Finora sono oltre 400 gli ex ...