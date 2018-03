Malagò : “Sky-Mediapro? Non preoccupato e spero non sia guerra” : “Se sono preoccupato dalla guerra tra Sky e Mediapro? Sinceramente no. Mi auguro che la parola guerra non corrisponda al vero. Non ho trovato nulla di sbagliato nel fatto che Sky non abbia aperto un dialogo di trattativa fino al giorno del deposito della caparra”. Lo ha detto il commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, soffermandosi sulla questione legata ai diritti tv al termine dell’assemblea odierna ...