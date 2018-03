Mafia | voto di scambio | Procura Palermo chiede archiviazione per Ferrandelli

I vescovi di Reggio e Locri agli elettori : 'Basta connivenza con la Mafia - dite no al voto di scambio' : Due settimane fa, a lanciare il monito era stato l'arcivescovo della diocesi Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva. In una riflessione sull'esigenza di non consegnarsi 'nelle mani di traffichini, ...

Elezioni - rischio clan : le mafie possono condizionare il voto. Bindi presenta relazione antiMafia : ... con la consapevolezza, osserva Bindi, che 'l'astensionismo è il primo regalo alle mafie, se la politica non ritrova le strade del consenso buono finirà per aprire a quello al consenso cattivo, serve ...

Violenze e rischio Mafia - tensione sul voto : tensione sul voto del prossimo 4 marzo . Dopo le Violenze degli ultimi giorni - l' aggressione ad un militante di Forza Nuova a Palermo , per la quale ci sono stati 2 fermi, e l'accoltellamento di un ...

L'ombra della Mafia sulle elezioni. Minniti : "Rischio concreto che possa condizionare il voto" : "Siamo nel pieno della competizione elettorale, dire questo non appaia irrituale, è cogente: nel momento in cui c'è il rischio concreto che le mafie possano condizionare il voto libero degli elettori - una minaccia alla cosa più importante in una democrazia, la libertà di voto - diciamo che non ci può essere silenzio in campagna elettorale; vedo troppo silenzio su questi temi. Le mafie sono in grado di ...

Sicilia : Lupo (Pd) - bel segnale voto unanime Ars su commissione antiMafia : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Il voto unanime con il quale l’Ars ha approvato il ddl sulla costituzione della commissione antimafia è un bel segnale da parte del parlamento Siciliano: sul tema della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione bisogna essere unit

Don Ciotti e il voto : “In campagna elettorale nessuno parla di Mafia e corruzione” : “Il degrado etico della politica è la dimostrazione che abbiamo lasciato campo libero a troppi disonesti e avventurieri. La politica si è ridotta in ad un gioco di potere, a spartizione di interessi&rdquo...