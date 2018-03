M5S - prima donna alla Camera per la Valle d'Aosta : In quello che ormai è uno scenario politico in continuo mutamento, il Movimento 5 Stelle mette a segno un colpo non da poco, in una regione che da sempre si è distinta per una politica rivolta esclusivamente a se stessa e ai suoi personali interessi. Elisa Tripodi prima eletta alla Camera dei Deputati Sembrerebbe quasi che gli italiani, oggigiorno, possano iniziare a considerare certi cliché come superati. In un paese libero e democratico non ci ...

Salvini : «Governo anche con M5S ricucire l?Italia - partendo dal Sud» L'anteprima sul Messaggero Digital : Matteo Salvini, gli italiani, che hanno votato in massa e con poche astensioni, adesso vogliono sapere chi ci governa. Ce lo può dire? «Dico che il centrodestra è compatto e...

Prima l'investitura del M5S - poi il veto. Fraccaro presidente per una notte : ROMA. E' stato presidente per una notte. Il M5S aveva scelto Riccardo Fraccaro come presidente della Camera. A metà mattina l'intervento del candidato premier Di Maio all'assemblea del M5S: «Abbiamo ...

Camere - niente intesa sui presidenti Prima fumata nera a Montecitorio M5S - FI e Pd : scheda bianca : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e Palazzo Madama. ...

M5S - neoeletta : “In treno con tariffa economica” - ma non dice che il posto è in prima classe : La deputata grillina Francesca Anna Ruggiero, eletta nella provincia di Bari: "Viaggio con tariffa Super economy per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti". Ma sui social scoppia la polemica.Continua a leggere

M5S - prima assemblea dei deputati : Roberto Fico torna in pole : Nuovo giro di consultazioni per il M5S che ha appena terminato la prima assemblea con i 225 nuovi deputati. Il primo partito che incontreranno i capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo è Forza ...

Di Maio alla prima riunione dei senatori M5S : 'Siamo il perno della legislatura' Video : alla prima riunione dei 112 senatori 5 stelle eletti a Palazzo Madama ha presenziato anche Luigi #Di Maio, il quale ha esposto il metodo del movimento per l’elezione dei presidenti delle Camere [Video] come preannunciato pochi giorni fa con un post sul blogdellestelle. La strategia di Di Maio per i presidenti di Camera e Senato Durante il suo intervento a Palazzo Madama il leader del movimento ha fornito degli aggiornamenti riguardanti ...

Palazzo a 5 giorni dalla prima seduta : presiederà Napolitano - membro più anziano. E negli uffici l'ombra del nuovo corso M5S... : Palazzo Madama a 5 giorni dalla prima seduta della nuova legislatura, quella che venerdì comincerà lo scrutinio per eleggere il nuovo presidente. prima curiosità: a presiedere sarà Giorgio Napolitano, quale presidente provvisorio del Senato, il senatore più anziano. Napolitano ha dato la disponibilità a gestire l'aula: sullo scranno più alto ci sarà lui, ex presidente della Camera, ex ...

M5S - prima riunione con istruzioni per i 112 nuovi senatori : prima assemblea a Palazzo Madama per i 112 nuovi senatori M5S. Un incontro preliminare per conoscersi e per capire, soprattutto per i neoeletti, i primi passaggi parlamentari. Il capogruppo in pectore ...

Prima riunione per i neoletti M5S in Senato. Via sandali e poncho - istituzionali nel look e nei profili : Uguali ma diversi. Non c'è più il senatore in sandali o la senatrice spettinata in poncho. Nel Movimento 5 Stelle adesso abbondano i professori universitari, i ricercatori, i dirigenti ospedalieri, tutti scortati dai parlamentari uscenti. Andrea Cioffi e Laura Bottici, secondo mandato per entrambi, si infilano in un ascensore con Ugo Grassi. "Lo vedete? È un docente universitario", dicono. E lui, blazer e cravatta ...