M5s | Paragone | “Stiamo dialogando con tutti | non solo con la Lega Ma non esiste altro

Paragone - M5s-Ln? Non ordinata da medico : ANSA, - ROMA, 28 MAR - "Non ce l'ha ordinato il medico che dobbiamo fare un'alleanza con la Lega, si possono tentare anche delle altre alleanze". Lo ha detto Gianluigi Paragone, senatore del M5S, ...

Salvini e M5s - luna di miele finita : 'Si alleano col Pd? Auguri'. E Paragone apre ai democratici : 'Ci sono tre parole chiave: lavoro, tasse e sicurezza . Io credo che anche ai 5 stelle possa interessare un dialogo su questi temi ' . Lo dice al Corriere della Sera il leader della Lega, Matteo ...

Caso restituzioni M5s - il portavoce di Renzi corregge Renzi : “Ovviamente paragone Di Maio-Craxi non sta in piedi” : Il paragone Di Maio-Craxi? “Ovviamente non sta in piedi. Mi scuso con chi si è sentito offeso”. A dirlo è lo stesso portavoce di Matteo Renzi, dopo che, intervistato “Otto e mezzo” su La7, aveva attaccato il leader grillini paragonandolo addirittura a Craxi: “Vuole allontanare le mele marce? Altro che mele marce, è un’ortofrutta”, ha detto. “Di Maio ricorda Craxi con il mariuolo Mario Chiesa”. Oggi ...

Elezioni - Paragone (M5s) all’attacco di Candiani e Galli (Lega) : “Tradate - premiato poltronificio leghista” : “premiato poltronificio leghista”. Così Gianluigi Paragone va all’attacco di Stefano Candiani (suo avversario diretto nel collegio uninominale di Varese per il Senato) e Dario Galli, da poco nuovamente sindaco della cittadina di Tradate (Varese) e candidato alla Camera per la Lega. Un autentico “professionista” della politica che nella sua carriera ha collezionato un invidiabile numero di incarichi. “A ...

Elezioni - Candiani (Lega) vs Paragone (M5s) : “Come sei arrivato in Rai? Per merito o per politica?” e lo attacca sull’opportunismo : La campagna elettorale entra nel vivo e i candidati nei collegi uninominali affilano le armi. Lo scontro all’arma bianca questa volta arriva da Varese dove il leghista Stefano Candiani affonda su Gianluigi Paragone, candidato nello stesso collegio per il Movimento 5 Stelle. La polemica di Candiani è stata imbastita con una diretta facebook all’esterno degli studi Rai di Saxa Rubra: “Mi viene da domandare come mai Paragone oggi ...

Paragone : ‘Potrei essere l’uomo del dialogo post voto tra M5s e Lega’ Video : “Penso proprio che potrei essere l’uomo del dialogo post voto tra #M5S e #lega”. È senza dubbio questa la frase più importante pronunciata da Gianluigi #Paragone questa mattina ai microfoni di Ecg Regione, la trasmissione radiofonica di Radio Cusano Campus condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Il giornalista Paragone, candidato al Senato dal Movimento di Luigi Di Maio nel collegio di Varese, contro Umberto Bossi, spiega i motivi della ...

M5s - Paragone sul dopo elezioni : “Posso essere uomo del dialogo tra il Movimento e la Lega di Salvini” : “Penso proprio che potrei essere l’uomo del dialogo post voto tra Movimento Cinque Stelle e Lega. Sui temi macroeconomici e sulla sicurezza penso che ci possa essere un dialogo aperto. Ma farò campagna elettorale contro il centrodestra e contro Bossi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) da Gianluigi Paragone, candidato M5S al Senato nel collegio di Varese, lo stesso in cui si presenta per la Lega ...

Il mediatore. Gianluigi Paragone : "Dopo le elezioni potrei essere l'uomo del dialogo tra M5s e Lega" : "Non potevo sempre rifugiarmi dietro il paravento dell'essere giornalista. Così ho pensato fosse giusto provare a dare il mio punto di vista dentro le istituzioni. Senza arroganza, ma con delle idee precise. Il Movimento è la forza che più mi ha seguito in questi anni di denunce, soprattutto al sistema bancario,per questo ho detto di sì. Mentre ho detto no ad una coalizione di centrodestra che per quel che mi riguarda ...

Parlamentarie M5s - sul blog le liste per il plurinominale : eletti uscenti in testa. E anche Paragone - Lannutti e De Falco : Tutti o quasi i big capilista. Ma anche attivisti di lungo corso, ex assistenti parlamentari e qualche outsider. Il Movimento 5 stelle annuncia i candidati nelle liste dei collegi plurinominali. E lo fa come previsto alla fine dell’evento di Pescara, dove l’aspirante premier Luigi Di Maio aveva già presentato alcuni “esterni” che “lavoreranno con il Movimento” e ai quali è stato chiesto di candidarsi per i collegi ...

De Falco - Carelli - Paragone : Di Maio presenta i candidati del M5s : Ci sono il comandnte Gregorio De Falco, il presidente del Forum disabili Vincenzo Zoccano, i giornalisti Emilio Carelli e Gianluigi Paragone, il presidente di Adusbef Elio...

