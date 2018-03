M5S | anche per la base le alleanze non sono un tabù

Salvini : Governo - tavolo anche con M5S . Ricucire l'Italia partendo da sud : Il leader della Lega: con Di Maio non abbiamo mai parlato di Governo . Non potendo governare da soli siamo disposti ad ampliare e a modificare il nostro programma, tutelandone la coerenza. Bisogna mettersi al tavolo con tutti, e certamente anche con M5S

Senato - grandi abbracci e saluti in Aula. E la Bernini si intrattiene anche con i senatori M5S : Per molti è ‘il primo giorno di scuola’, per altri è l’occasione dei saluti dopo alcuni mesi passati in campagna elettorale. Così scivola via la prima votazione per l’elezione del Presidente del Senato, ma proprio i nomi che circolano, danno a questi saluti un particolare sapore politico. Paolo Romani e Anna Maria Bernini, al centro di un braccio di ferro politico tutto interno al centrodestra, sono molto attivi nelle ...