M5S | adesso uno vale tutti Nel nuovo regolamento dei gruppi parlamentari tutti i poteri

M5S-centrodestra - dalle presidenze al governo. Cosa accade adesso : È Di Maio dei M5S a essersi piegato a Berlusconi e Salvini o magari il contrario? Le elezioni dei presidenti delle Camere hanno riacceso il dibattito politico, mostrando per la prima volta un volto inedito dei 5 Stelle. Secondo i più acerrimi detrattori, il partito grillino si sarebbe conformato alle pratiche che tanto ha contrastato negli anni scorsi, cedendo alla logica spartitoria e agli accordi “di caminetto”. Secondo altri osservatori, non ...

L’accordo Lega – FI – M5S è già saltato : e adesso? : Il no dei Cinque Stelle a Romani fa saltare il banco: non c'è più l'accordo per la spartizione delle cariche a Camera e Senato. E ora tutti guardano al PD, che potrebbe approfittarne e portare a casa una poltrona, oppure restare a godersi i fuochi d'artificio.Continua a leggere

Pd : Moretti - starà all'opposizione - adesso tocca a M5S e Centrodestra governare (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "C’è chi si adopera salvare le vite in mare e chi vorrebbe affondare i barconi, chi mette la salute dei nostri figli davanti a tutto e chi crede agli stregoni. Hanno l’occasione per uscire dalla propaganda e passare all’azione concreta: il tempo degli alibi è finito, tocc

Pd : Moretti - starà all’opposizione - adesso tocca a M5S e Centrodestra governare (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “C’è chi si adopera salvare le vite in mare e chi vorrebbe affondare i barconi, chi mette la salute dei nostri figli davanti a tutto e chi crede agli stregoni. Hanno l’occasione per uscire dalla propaganda e passare all’azione concreta: il tempo degli alibi è finito, tocca a loro mettere in pratica quanto promesso. Dal reddito di cittadinanza alla Flat Tax. è paradossale – ...

Pd : Moretti - starà all’opposizione - adesso tocca a M5S e Centrodestra governare : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) – ‘Ricominciare dall’opposizione in Parlamento da un lato e dall’altro riannodando le fila del dialogo al nostro interno per analizzare le ragioni di questa sconfitta e ripartire con le giuste motivazioni”. Così Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito Democratico in Veneto che ha anche inviato una lettera ai rappresentanti dei circoli per stimolare un rilancio della ...

Pd : Moretti - starà all'opposizione - adesso tocca a M5S e Centrodestra governare : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - “Ricominciare dall’opposizione in Parlamento da un lato e dall’altro riannodando le fila del dialogo al nostro interno per analizzare le ragioni di questa sconfitta e ripartire con le giuste motivazioni”. Così Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito Democ

La Lega adesso chiude a M5S : "Nessuna alleanza con i grillini" : ... 'Salvini Premier? Sono convinto che il Presidente della Repubblica terrà in considerazione il risultato elettorale essendo la Lega la prima forza politica della coalizione che esprime la maggioranza ...

La Lega adesso chiude a M5S : Nessuna alleanza con i grillini : Dopo il risultato delle elezioni politiche di fatto si apre la corsa a palazzo Chigi e anche la corsa ad una nuova maggioranza. Il rebus per Mattarella non è facile. Infatti le alleanze possibili per ottenere una maggioranza solida sono tutte da studiare. I dati certi sono tre: il Movimento Cinque Stelle è il primo partito, la coalizione di centrodestra è prima e il Pd è crollato. Qualcuno negli scenari futuri ha profetizzato una alleanza post ...