M5s a altri gruppi | domattina incontro su Governo | Pd si rifiuta

Il M5s cambia regole : sempre più potere a Di Maio e apertura ai fuoriusciti degli altri gruppi : Con il nuovo regolamento del MoVimento 5 Stelle al Senato si evidenzia come il capo politico (Luigi Di Maio) e i presidenti dei due gruppi parlamentari abbiano sempre più potere. Inoltre, si apre alla possibilità di accettare esponenti di altri gruppi nel M5s.Continua a leggere

M5s vota la turbo-berlusconiana Casellati al Senato. Di Maio e gli altri tra fughe e distinguo : “Non è patto col diavolo” : “Non rilascio dichiarazioni, non rilascio dichiarazioni, non rilascio dichiarazioni”. Luigi Di Maio è di poche parole all’uscita dalla Camera dei Deputati, dopo l’elezione di Roberto Fico (video: il discorso) a Montecitorio e della berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati (video: il discorso) alla presidenza del Senato. “Abbiamo rispettato il voto popolare”, dice Danilo Toninelli. E aggiunge: ...

Bersani : “Scalfari? Non devo chiedere scusa io - ma altri”. A M5s : “Non si allei con Lega - mucca nel corridoio è a destra” : “Scalfari dice che devo chiedere scusa e rientrare nel partito? Non chiedo scusa e non ritorno sui miei passi. Sono altri che devono scusarsi, e cioè quelli che non hanno voluto vedere il problema nel centrosinistra. E non mi riferisco solo ai politici“. Sono le parole di Pier Luigi Bersani, rieletto come deputato tra le fila di Liberi e Uguali, rispondendo a una dichiarazione di Eugenio Scalfari. Ospite di Dimartedì (La7), ...

Capigruppo M5s incontrano altri partiti : a noi presidenza della Camera. Apertura di Pd e Lega : I Cinque stelle hanno terminato il giro di consultazioni con gli altri partiti sulla presidenza di Camera e Senato e i Capigruppo Toninelli e Grillo pochi minuti fa alla stampa hanno comunicato l'Apertura di Pd e Lega sulla presidenza di montecitorio al movimento..

Camere - M5s vede altri partiti : “Aperture da Pd e Lega sul metodo. Vogliamo guida Montecitorio per iniziare con vitalizi” : “Abbiamo ribadito alle forze politiche di voler indicare le presidenze delle Camere sLegando queste nomine dalla questione del governo e facendo sì che si tratti di nomi rappresentativi della volontà popolare che ha indicato nel M5s la prima forza politica del Paese e abbiamo registrato l’apertura sia del Pd che della Lega sul metodo”. Lo afferma ai cronisti la capogruppo M5S Giulia Grillo dopo gli incontri con gli altri partiti ...

M5s a caccia dei numeri. E se gli altri partiti non volessero Di Maio premier? Castelli : “No”. Colletti non lo esclude : “Contano i programmi” : Nello stallo post elezioni è caccia ai numeri per avere una maggioranza. Il fedelissimo di Di Maio Riccardo Fraccaro è categorico: “I margini per una trattativa sono solo sui temi”. E se venissero messe in discussione le persone, a partire dal leader? “Se davvero gli altri partiti volessero fare il nostro programma, per me potrebbero metterci chiunque essi vogliono del M5s. Per noi prima dei nomi vengono ...

M5s avvia i colloqui con gli altri partiti per le presidenze delle Camere : "Ho dato mandato ai due nuovi capigruppo del M5s di iniziare le interlocuzioni con tutti i gruppi presenti in parlamento, sia alla Camera che al Senato. Vogliamo amministrare con responsabilità i nostri numeri in parlamento, numeri che ci porteranno inevitabilmente verso il governo del Paese". Lo ha annunciato Luigi Di Maio incontrando i commercianti di Confcommercio a Milano. Sulle presidenza dei due rami del Parlamento, ha aggiunto Di ...

M5s - i capigruppo sul blog : “Iniziamo le interlocuzioni con gli altri partiti per presidenze delle Camere” : “Da oggi, in accordo con Luigi Di Maio, inizieremo le interlocuzioni con gli altri gruppi politici per le presidenze di Camera e Senato”. Lo scrivono sul blog del Movimento 5 stelle i neo eletti Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rispettivamente capogruppo M5s di Camera e Senato. “Vogliamo figure di garanzia. – si legge – Le due presidenze devono essere assolutamente slegate da qualsiasi questione di governo. Anche ...

'Il Pd faccia governare M5s e lo incalzi. Altrimenti non sopravvive' : In politica la Dc che ha governato per decenni sapeva sempre distinguere la lotta politica anche crudele dalla personalizzazione dello scontro. Con il 20% si può condizionare enormemente un esecutivo ...

Alfio Marchini : "Il Pd faccia governare M5s e lo incalzi. Altrimenti non sopravvive" : Alfio Marchini torna a parlare dopo due anni di silenzio assoluto. Due volte candidato alle elezioni comunali per il Campidoglio - nel 2013 prese il 9,48%, quarto nel voto che incoronò Ignazio Marino, nel 2016 il 10,97%, quarto nel voto che fece eleggere Virginia Raggi - l'imprenditore parla della situazione politica dopo il voto del 4 marzo.Lei disse nel 2015 che il bipolarismo che nacque a Roma nel '94 con le elezioni comunali sarebbe ...

Renzi : mai con Lega-M5s.Governo unità nazionale?Appelli ad altri : Roma, 12 mar. , askanews, 'Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso. Sono stati 4 anni difficili ma belli. Abbiamo fatto uscire l'Italia dalla crisi. Quando finirà la campagna di odio tanti ...

Salvini - governo con Di Maio?/ Su ‘patto’ Lega-M5s : “io premier - altrimenti nuove Elezioni” : Salvini-Di Maio, possibile patto Lega-M5s al governo? Carroccio, “presidenze Camere ai due vincitori”. L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:02:00 GMT)

Di Maio agli eletti M5s : “Noi al governo - altrimenti prendiamo i pop corn” : “Al governo ci andremo noi, state tranquilli. Se invece dovesse nascere un'intesa tra Forza Italia e Partito Democratico, prenderemo i popcorn e...