L' ultimo viaggio | un film sulla memoria | sull' amore e sulla guerra

“Riposerà qui”. L’ultimo viaggio di Fabrizio Frizzi. “Lo accoglieremo noi - dove è cresciuto” : Fabrizio Frizzi, venuto tragicamente a mancare nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2018, verrà ricordato da tutti i suoi colleghi e dal suo affezionato pubblico, come uno dei conduttori più onesti e per bene del piccolo schermo. La camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini è stata presa d’assalto da tutti quelli che lo stimavano e sono veramente tanti. Tanti i messaggi arrivati attraverso i social che in queste ore ...

L'ultimo viaggio di Nick Baker-Monteys (2017) : Eduard Leander (Jürgen Prochnow) porta con sé il peso di 92 anni ma anche il fardello di un passato difficile da caricarsi sulle deboli spalle. Un passato che riemerge dopo la morte della moglie di Eduard, fondato su una storia di cui né la figlia Uli (Suzanne Von Borsody), né la nipote Adele (Petra Schmidt-Schaller) sembrano essere a conoscenza. Eduard decide di mettere a posto i tasselli della sua memoria e del suo passato, un passato ...

Dalla strage di Latina all’ultimo viaggio delle gemelline Schepp : padri che uccidono i figli : Dalla strage di Latina all’ultimo viaggio delle gemelline Schepp: padri che uccidono i figli Lo scorso 28 febbraio a Cisterna di Latina, Luigi Capasso ha ucciso le figliolette e poi si è tolto la vita. Il suo è solo l’ultimo caso di figlicidio paterno, un fenomeno che ha radici molto lontane. E che non smette […] L'articolo Dalla strage di Latina all’ultimo viaggio delle gemelline Schepp: padri che uccidono i figli proviene da NewsGo.

Piero Angela - l'ultimo libro/ "Il mio lungo viaggio' è diverso - racconta la mia vita" : Piero Angela, protagonista alla Festa del libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica, ha presentato il suo ultimo libro dal titolo "il mio lungo viaggio".(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:29:00 GMT)

L'ultimo viaggio del grande esploratore : La globalizzazione ci ha portato in casa il mondo: c'è ancora qualcosa da esplorare? «Come no. E a volte non bisogna neppure fare tanta strada. Qui accanto al mio ufficio c'è l'unica chiesa in stile ...

Tre fischi di sirena per l’ultimo viaggio del battello postale all’isola di Sant’Elena | : Salpa oggi per la tratta finale la nave inglese che collega l’isola al Sudafrica. Napoleone ci arrivò su un veliero. Ma ora l’Atlantico si attraversa in aereo

Meraviglie : ultimo viaggio di Alberto Angela da Alberobello a Tarquinia : Il programma, che verrà trasmessa anche sul canale RAI 4K disponibile al 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.

Sant’Elena - l’ultimo viaggio del battello postale : Tre fischi di sirena, qualche lacrima, poi la nave postale lascerà il molo E nel porto di Città del Capo e farà rotta per l’ultima volta verso Sant’Elena, l’isola dell’estrema lontananza e dell’esilio. «Il mio cuore va alla deriva verso Sud / alla mia casa laggiù nel mare» canterà Dave Mitchell dagli altoparlanti di bordo, intonando «My St Helena I...

Papa in Perù - ultimo giorno di viaggio : poi il rientro in Vaticano : Oggi ultimo giorno di viaggio per Papa Francesco, che conclude da Lima la sua 22esima visita apostolica che ha toccato il Cile e il Perù. Alle 8.20 del mattino (le 14.20 in Italia) il Papa si congeda ...