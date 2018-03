L' ultima balla di Grillo | Noi ci rimettiamo E invece guadagnano

Eleonora Giorgi arriva ultima / Litigio con Mariotto : "Non puoi darmi 0 - ho 60 anni" (Ballando con le stelle) : Eleonora Giorgi , celebre attrice di film di successo come Borotalco, è tra i concorrenti dell’edizione 2018 di Ballando con le stelle al fianco di Samuel Peron.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 00:43:00 GMT)

Ballando con le stelle - Eleonora Giorgi già ultima ma per ora non è eliminata : Ballando con le stelle 13, classifica della prima puntata di sabato 10 marzo su Rai1. Chi è stato eliminato tra i concorrenti? Ballando con le stelle 2018, voti della giuria e tesoretto ai concorrenti nella prima puntata di sabato 10 marzo Si esibiscono i 13 concorrenti, che vengono giudicati da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia […] L'articolo Ballando con le stelle, Eleonora Giorgi già ultima ma per ora non è ...