Ludovica Frasca dimentica Luca Bizzarri | ecco chi è il suo nuovo fidanzato

Ludovica Frasca - è di nuovo finita con Luca Bizzarri? Lei bacia un altro : nuovo capitolo nella storia d’amore tra Luca Bizzarri e Ludovica Frasca . Malgrado il riavvicinamento testimoniato dalla loro presenza al matrimonio di Carlo Cracco e soprattutto gli scatti che li ritraevano insieme per le vie di Milano mano nella mano accanto al citato chef e alla consorte, sembra ci siano nuove nuvole all’orizzonte per loro. A gettare un’ombra sulla love story è il settimanale Chi nel numero in edicola ...

