Lucy Hale e Tyler Posey protagonisti del thriller sovrannaturale Obbligo o Verità | trama

Cast e personaggi di Life Sentence : la serie con Lucy Hale al via il 7 marzo : Cast e personaggi di Life Sentence sono pronti a conquistare gli Usa a partire da oggi, 7 marzo. Lucy Hale si lancia ufficialmente in questa nuova avventura che le permette di cambiare ruolo ed essere al centro delle avventure del nuovo teen drama The CW che debutterà proprio questa sera in Patria. Nella serie ideata e prodotta da Erin Cardillo e Richard Keith, Lucy Hale vestirà i panni di Stella Abbott, una giovane che ha vissuto al massimo ...

Lucy Hale ha un nuovo fidanzato : avvistata mentre baciava un collega attore : Lucy Hale non sarebbe più single! L’attrice di “Pretty Little Liars” è stata pizzicata in dolce compagnia: ti raccontiamo tutto nel video. [arc id=”f2803d81-66c4-44a4-a76c-d6d82ff89a8a”] Le riprese di “Life Sentence” si tengono in Canada e purtoppo Lucy Hale ha recentemente vissuto una brutta avventura: mentre era sul set, la sua casa a Los Angeles è stata svaligiata. ph: getty images The post Lucy Hale ...

Lucy Hale parla dopo la rivelazione social sulle molestie : Regna ancora il mistero intorno a Lucy Hale e le presunte molestie che ha denunciato sui social lo scorso fine settimane. dopo giorni di silenzio, l'attrice di Pretty Little Liars torna a parlare della questione ma senza scendere nei dettagli. In un'intervista a People risponde alle domande dei suoi fan confermando, in qualche modo, che qualcosa è accaduto e che la vita delle attrici non è certo mai tutta rose e fiori. Adesso il pubblico di ...