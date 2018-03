Loreto Aprutino PE | caccia al Tesoro Botanico | Pasquetta tra i grandi alberi al Parco

meteoweb.eu

: Chiesa di Santa Maria in Piano, Loreto Aprutino, Abruzzo, 2010. . La chiesa di S. Maria in Piano a Loreto Aprutino,… - gmalandra : Chiesa di Santa Maria in Piano, Loreto Aprutino, Abruzzo, 2010. . La chiesa di S. Maria in Piano a Loreto Aprutino,… - Abruzzo_Eventi : Presentazione del libro Materiale pop - Ufficio_Press : L'immagine di copertina è quella del Castelletto Amorotti di Loreto Aprutino,oggi Museo dell'Olio! Una visita è consigliata! -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Presso il Centro di Educazione Ambientale di interesse regionaledei Ligustri alasarà all’insegna della botanica, dell’educazione ambientale. La giornata sarà dedicata, dalle ore 10:00, alle visite guidate e alla presentazione del nuovo giardino completamente rinnovato nei percorsi nella collezione botanica. A partire dalle 15:00 ci sarà laal, evento promosso dalla famosa rete d’eccellenza deiGiardini Italiani, che intende avvicinare i bambini alla botanica in maniera giocosa. All’interno del giardino paesaggistico bimbi e famiglie saranno accompagnati in una speciale ricerca dei tesori botanici nascosti, tutto studiato per apprendere con il divertimento i segreti deie del giardino. “Nel 2018 festeggiamo venti anni di riqualificazione del“, spiega il paesaggista ...