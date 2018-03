Lo sfogo di Vasco Rossi su Facebook contro i “social-mentecatti” in vista del tour 2018

optimaitalia

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Lodisuè arrivato a tre mesi dalla data zero del nuovonegli stadi.Le scelte degli ultimi mesi e le tante novità annunciate indelNonStop Live, con gli addii a membri storici della band e l'ingresso di new entry che hanno suscitato qualche perplessità, hanno procurato al rocker più di una critica e qualche commento sfavorevole: il cantautore ha voluto replicare a coloro che definisce "pochi ma sempre comunque molto attivi e rumorosi" che sui social mettono in discussione la sua persona e il suo essere artista con un lungo messaggio in cui spiega di non sentirsi in debito con nessuno, di essere in "pari con tutti" e di aver "ripagato con onore, gloria e riconoscimenti o divertimento" chiunque abbia lavorato con lui.A coloro che sostengono che "dovrei ringraziare qualcuno o loro per primi per quello che sono e per quello che ho ...