Livorno | esplode un serbatoio nel porto Morti due operai 

Livorno - esplode un deposito combustibili nel porto industriale. Due operai morti : stavano facendo manutenzione : Un’esplosione si è verificata intorno alle 14 in un serbatoio nel porto industriale di Livorno. Ci sono due operai morti e un terzo in gravi condizioni. Le vittime, secondo il Tirreno, sono dipendenti della Labromare, che è una ditta che si occupa di bonifiche ambientali. Un operaio è morto sul colpo, il collega durante il trasporto in ospedale. E’ verosimile quindi che la squadra di tecnici fosse lì per alcune operazioni di ...