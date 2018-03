Livorno | esplode un serbatoio nel porto Ci sarebbero due morti e almeno un ferito grave 

Livorno - esplode un deposito nel porto industriale : due operai morti : Un’esplosione si è verificata intorno alle 14 in un serbatoio nel porto industriale di Livorno. Ci sono due operai morti e un terzo in gravi condizioni. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e ambulanze coordinate dal 118. La zona nel deposito di oli combustibili è stata completamente evacuata. Ad esplodere è stato il serbatoio di etilene 62 che dopo l’esplosione si è inclinato. Non c’è invece alcun incendio. L’area ...