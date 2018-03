Livorno | esplode un deposito nel porto industriale | due operai morti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Un’esplosione si è verificata intorno alle 14 in un serbatoio neldi. Ci sono duee un terzo in gravi condizioni. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e ambulanze coordinate dal 118. La zona neldi oli combustibili è stata completamente evacuata. Adre è stato il serbatoio di etilene 62 che dopo l’esplosione si è inclinato. Non c’è invece alcun incendio. L’area dell’incidente si trova all’interno delCostiero Neri, all’accosto 29 del. Secondo una prima ricostruzione glistavano effettuando lavori di manutenzione e il serbatoio era stato svuotato. L'articolounnel: dueproviene da Il Fatto Quotidiano.