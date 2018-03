LIVE Torneo di Viareggio | Finale Inter-Fiorentina in DIRETTA | 0-0 | nerazzurri e viola a

LIVE Torneo di Viareggio - Finale Inter-Fiorentina in DIRETTA : nerazzurri e viola a caccia del titolo : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, Finale del Torneo di Viareggio. Il più importante Torneo dedicato alle squadre primavera è arrivato alla sua 70esima edizione e saranno dunque i nerazzurri e i viola a sfidarsi nell’ultima atto della manifestazione. Dopo due vittorie sofferte tra ottavi di Finale e quarti, l’Inter ha piegato in semiFinale il Parma per 2-0; mentre la Fiorentina, reduce da ...

RISULTATI EUROPA LEAGUE / Diretta gol LIVEscore delle partite - ritorno ottavi : la sorpresa del torneo : RISULTATI EUROPA LEAGUE, Diretta gol livescore delle partite di ritorno degli ottavi tra le quali pure Arsenal Milan e Dinamo Kiev Lazio (oggi 15 marzo)(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:48:00 GMT)

LIVE Galles-Italia - Sei Nazioni femminile in DIRETTA : 0-7. Le azzurre cercano l’impresa nell’ultima trasferta del torneo : Come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, è ripreso il Sei Nazioni femminile di rugby: oggi, domenica 11 marzo, alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. In ottica ranking questo è un match importantissimo, che, seppur mitigato dal fattore ...

LIVE Irlanda-Scozia - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 28-8. Vittoria con bonus offensivo per i Verdi! Torneo ad un passo! : CLICCA QUI PER IL LIVE STREAMING DI Irlanda-Scozia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita Irlanda-Scozia, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni di rugby, che andrà in scena questo pomeriggio alle 15.15 a Dublino. L’Irlanda ha le mani sul Torneo, essendo prima a quota 14: se oggi vincerà e conquisterà un punto in più dell’Inghilterra, potrà scattare la festa. La Scozia, battendo proprio gli inglesi nella scorsa ...

Risultati Champions League/ Diretta gol LIVE score - ritorno ottavi : i bomber del torneo : Risultati Champions League Diretta gol live score, le partite di ritorno degli ottavi. Si comincia oggi con liverpool Porto e Psg Real Madrid (6 marzo)(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 15:50:00 GMT)

Italia Olanda Under 19 (donne)/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE (Torneo La Manga) : diretta Italia Olanda Under 19: Info streaming video e tv, orario e risultato live. Terza partita del Torneo di La Manga dedicato ai talenti del calcio femminile(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 04:03:00 GMT)

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : Fognini vince il torneo! 1-6 - 6-1 - 6-4 sul cileno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo. Sulla terra rossa brasiliana, il ligure partirà con tutti i favori del pronostico contro il cileno e andrà a caccia della vittoria. Il sudamericano è la prima Finale in un ATP, Fognini non ha ancora perso un set in questo torneo e va a caccia del sesto titolo ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. OASport vi propone la DIRETTA ...

Italia Norvegia Under 19 (donne)/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE (Torneo La Manga) : diretta Italia Norvegia Under 19: Info streaming video e tv, orario e risultato live. Seconda partita del Torneo di La Manga dedicato ai talenti del calcio femminile(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 05:18:00 GMT)

Italia Islanda Under 19 (donne)/ Info streaming video e tv : orario e risultato LIVE (Torneo La Manga) : Diretta Italia Islanda Under 19: Info streaming video e tv, orario e risultato live. Prima partita del Torneo di La Manga, dedicato al calcio femminile: tre partite fino al 6 marzo(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 08:33:00 GMT)

RISULTATI EUROPA LEAGUE / Diretta gol LIVE score - ritorno sedicesimi : i bomber del torneo : RISULTATI EUROPA LEAGUE: Diretta live score delle partite di ritorno per i sedicesimi di finale della seconda coppa europea. Lazio, Milan, Napoli e Atalanta passeranno agli ottavi?.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:49:00 GMT)

Torneo di Rotterdam - Federer-Haase in diretta : 1-1 dopo i primi due set. LIVE : Roger Federer, impegnato nel quarto di finale del Torneo di Rotterdam contro il padrone di casa Haase, può tornare il numero 1 del tennis mondiale. In caso di successo, oltre a guadagnarsi il pass per ...