L' Italia candida la transumanza a patrimonio dell' umanità Unesco

Italia candida transumanza a Unesco : ANSA, - ROMA, 27 MAR - 'La transumanza' è candidata a diventare patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco. La richiesta è stata presentata ufficialmente oggi a Parigi dall'Italia, Paese ...

Silvio Berlusconi e il retroscena : 'Anna Maria Bernini era la mia candidata' - la furia di Forza Italia : 'In fondo è sempre stata la mia candidata'. Sarebbe stata questa frase uscita dalla bocca di Silvio Berlusconi a far uscire dai gangheri Paolo Romani e Renato Brunetta . A Palazzo Grazioli si sta ...

Italia : Senato; Romani - ritiro mia candidatura : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Silvio Berlusconi - il gelo di Forza Italia su Salvini e la Bernini : 'Al Senato il nostro candidato è Paolo Romani' : 'Valuterà Silvio Berlusconi '. Quella di Matteo Salvini è una mossa 'o la va o la spacca'. La candidatura di Anna Maria Bernini di Forza Italia alla presidenza del Senato paradossalmente fa più ...

Berlusconi propone il candidato di Forza Italia alla presidenza del Senato : è Paolo Romani : Silvio Berlusconi propone il candidato di Forza Italia per la presidenza del Senato ai suoi alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Secondo le ipotesi circolate nelle ultime ore, la presidenza di Palazzo Madama spetterebbe proprio a un esponente forzista.Continua a leggere

Alessandra Cantini - ex candidata di Forza Italia : "Weinstein? Non è un maiale. Asia Argento ha goduto di ciò che ha ottenuto. : "Meglio Weinstein di Asia Argento. Le donne prima usano gli uomini poi li rovinano". In un'intervista a "La Zanzara" su Radio 24, Alessandra Cantini - attrice e candidata i Forza Italia nel 2015 per la Regione Toscana - dice la sua sul caso molestie che ha investito il mondo di Hollywood e su quello che definisce un "nuovo femminismo che sta portando gli uomini a vivere sotto il terrore"."Asia Argento? È una donna che ha ottenuto un ...

Forza Italia - rivolta senza precedenti contro Renato Brunetta : soldi e candidati - le accuse contro il capogruppo : Gestione delle liste e dei fondi: sono i capi d'accusa contro Renato Brunetta rivolti dai neoeletti deputati di Forza Italia . Una rivolta senza precedenti che per ora Silvio Berlusconi ha sedato ...

Olimpiadi invernali 2026 - fibrillazioni M5s tra Torino e Milano. Ma per il Cio la candidatura dell’Italia è solo un piano B : A Torino la maggioranza M5s di Chiara Appendino è in fibrillazione per delle Olimpiadi che sicuramente avranno come unica candidata italiana Milano (in Piemonte si disputerebbero al massimo un paio di discipline minori), e forse non si faranno mai in Italia. Nonostante la determinazione (per i suoi detrattori, quasi un’ossessione) di Giovanni Malagò di riportare i Giochi nel nostro Paese, non siamo noi i favoriti per l’edizione invernale del ...

Uefa Nations League - candidatura Italiana per la fase finale : Roma, 10 mar. , askanews, La FIGC ha manifestato interesse ad ospitare la fase finale della Uefa Nations League, che verrà disputata nel giugno 2019 in casa di una delle quattro finaliste. Oltre alla ...

Berlusconi - Forza Italia/ “Il candidato è Salvini : no a nuove elezioni - io in prima linea” : Forza Italia, Silvio Berlusconi: "farò di tutti per fare un Governo", ma crescono malumori nel partito, “che ne sarà di FI nel futuro immediato?, si chiede Antonio Angelucci(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:45:00 GMT)

