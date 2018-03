L' Italia al voto dal ' 48 ad oggi | come si governa il Paese ' ingovernabile'

Elezioni - Citigroup : Italia al voto nel 2019 insieme alle Europee : La legislatura appena iniziata? Potrebbe avere vita breve, e non soltanto per analisti politici e dintorni. A sbilanciarsi, infatti è anche la maxi-banca Citigroup , che in un report redatto dai suoi ...

Lazio - Cragnotti : 'Per la Champions è difficile. Italia? Voto Mancini' : Sergio Cragnotti , ex patron della Lazio , parla dei biancocelesti e di Roberto Mancini a RMC Sport : 'Vedrei bene Roberto sulla panchina dell'Italia. Ha allenato grandi squadre, ha esperienza internazionale e la conoscenza adatta per gestire la Nazionale. È uno psicologo, sa come trattare i ...

Spalletti : 'Per l'Italia voto Ancelotti. Corsa Champions? Ho un'Inter forte. Sampaoli non chiama Icardi perché...' : voto - A Sky Sport poi Spalletti ha aggiunto: 'Penso sia corretto abbia vinto Allegri per quello che ha fatto l'anno scorso, è arrivato in fondo a tutte le competizioni per cui è lui il vincitore. ...

Di Maio al Tg1 : “Apertura a tutti sui temi per formare il governo. Io il premier - si tenga conto del voto degli Italiani” : Apertura a tutti sui temi, ma senza cedere di un millimetro sulla guida. Che spetta al Movimento Cinque Stelle. E non c’è nulla di prestabilito sui possibili alleati, perché il patto stretto con il centrodestra per l’elezione di Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati “non era un accordo per il governo”. Dopo aver portato a casa la presidenza della Camera, Luigi Di Maio parla al Tg1 aprendo il fronte legato alle ...

I numeri per capire il voto nell’Italia del sud : Dal giorno dopo le elezioni, gli occhi sono puntati sul meridione. Per capire cosa abbia diviso il paese a metà può essere utile mettere insieme alcuni dati. Leggi

Forza Italia - l'affondo di Toti : "Leadership da ripensare" "Governo con M5s? Solo per il voto" : “Credo che in questa legislatura nel centrodestra una riflessione vada fatta. Credo che nei partiti, almeno nel mio, ci siano strutture vecchie, novecentesche, con leadership che devono mettersi in discussione, aprirsi alla base. Ci sono molti amministratori locali, talenti amministrativi, cresciuti in questi anni nei comuni e nelle regioni che si sentono esclusi.” Così Giovanni Toti Segui su affarItaliani.it

Elezioni 2018 - cosa sceglierebbero gli Italiani se si tornasse al voto oggi : Consensi più o meno invariati rispetto al 4 marzo e un testa a testa nelle preferenze degli italiani tra un governo Lega-M5S e un governo istituzionale. Questo è lo spaccato che emerge da un sondaggio, commissionato da Porta a Porta ad Alessandra Ghisleri e Nicola Piepoli.Continua a leggere

"Il peggior esito possibile - bond sconsigliati". L'allarme di Blackrock sul voto Italiano : L'inconcludente esito delle elezioni italiane ha offuscato il già sfavorevole scenario per i titoli di Stato del Paese. È L'allarme lanciato da Blackrock, secondo quanto riporta Bloomberg.Scott Thiel, vice responsabile per gli investimenti di Blackrock, ha definito l'esito delle elezioni del 4 marzo come il peggior possibile. E con i partiti anti sistema che ambiscono a formare un governo, il maggior asset manager del mondo ha ...

Fratelli d’Italia : “Salvini deve fare il presidente del Senato. Senza maggioranza - si va al voto” : Per l'ex ministro della Difesa e attuale esponente di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, Matteo Salvini dovrebbe proporsi per la presidenza del Senato. "Un altro leghista alla presidenza del Senato significherebbe che Salvini è più capo della Lega che capo della coalizione". Proseguendo, La Russa dichiara inoltre di non essere favorevole a un accordo di governo che non sia completamente di centrodestra.Continua a leggere

Le conseguenze del voto/ L'Italia conti di più in Europa o è destinata all'irrilevanza : Dopo la tempesta provocata dai risultati delle elezioni politiche, le trattative per le cariche parlamentari e per la formazione del governo hanno la precedenza su ogni altro problema. Non mi addentro ...

Macron : Il voto in Italia ha scosso l'Europa. Road map per rifondare l'Unione entro giugno : Nel corso della conferenza, ha dichiarato che entro giugno bisogna "assolutamente arrivare a una soluzione per la politica europea sull'asilo" . Sul piano bilaterale, ribadita la comune volontà di ...

Macron : "Il voto in Italia ha scosso l'Europa. Road map per rifondare l'Unione entro giugno" : Il lavoro che ci aspetta è importante in un contesto europeo profondamente scosso da Brexit e dalle elezioni Italiane che hanno visto montare gli estremismi e che ci hanno permesso di toccare con mano ...

Merkel-Macron : voto Italiano scossone per la Ue. A giugno piano per l’Eurozona : DAL NOSTRO INVIATOPARIGI – Eletta mercoledì cancelliera federale dopo sei mesi di faticose trattative politiche a Berlino, Angela Merkel ha voluto incontrare qui a Parigi il presidente...

Macron e Merkel : «Il voto in Italia ha scosso la Ue - paghiamo migranti e crisi» : Asse Francia-Germania: i due leader parlano di «contesto europeo scosso dalla vittoria degli estremisti» nel nostro paese, e lanciano la Road Map per rifondare l’Ue