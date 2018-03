L' interstizio | il nuovo organo del corpo umano

Scoperto interstizio : nuovo organo può svelare segreti dell'agopuntura : Nel gennaio scorso, i ricercatori dell' Università di Limerick hanno difatti chiarito l'errore della scienza contemporanea quando ha deciso di declassificare il mesentere a semplice tessuto. Stavolta,...

Scoperto un nuovo organo : si chiama "interstizio". Tra i più grandi del corpo umano : Rivoluzione in arrivo in anatomia, con la scoperta di un nuovo 'organo', tra i più grandi del corpo umano: si chiama interstizio e si trova diffuso in tutto l'organismo, sotto la pelle e nei tessuti che rivestono l'apparato digerente, i polmoni, i vasi sanguigni e i muscoli.E' formato da cavità interconnesse piene di liquido e sostenute da fibre di collagene ed elastina. Agisce come un vero e proprio ammortizzatore, ma la sua ...