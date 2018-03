L' Inter tra Sabatini e Branca | ma la società non è ferma sul mercato

Star Wars is back : la mostra dedicata a Guerre Stellari fatta Interamente di mattoncini Lego : I personaggi più famosi e le ambientazioni chiave della celebre saga di George Lucas saranno protagonisti di una mostra costruita interamente con i mattoncini Lego: fra i personaggi, anche uno Yoda gigante.Continua a leggere

Suning - ora quale è la tua strategia? L'Inter non può vivere nell'incertezza : i tifosi nerazzurri meritano risposte : L'addio di Sabatini suscita dubbi e perplessità. I cinesi tacciono, il mondo nerazzurro si interroga sul futuro: ridimensionamento o crescita?

E' ufficiale il divorzio tra Sabatini e Suning - il dt saluta anche l'Inter : Con un comunicato il colosso cinese augura buon lavoro per il futuro all'ex direttore tecnico nerazzurro

Scoperto un nuovo organo : si chiama "Interstizio". Tra i più grandi del corpo umano : Rivoluzione in arrivo in anatomia, con la scoperta di un nuovo 'organo', tra i più grandi del corpo umano: si chiama interstizio e si trova diffuso in tutto l'organismo, sotto la pelle e nei tessuti che rivestono l'apparato digerente, i polmoni, i vasi sanguigni e i muscoli.E' formato da cavità interconnesse piene di liquido e sostenute da fibre di collagene ed elastina. Agisce come un vero e proprio ammortizzatore, ma la sua ...

Nicola Berti - l'ex Inter indagato per favoreggiamento in un'inchiesta sul traffico di droga : ... oggi 50 anni, è stato denunciato per favoreggiamento , come riporta la Gazzetta dello Sport : l'ex calciatore nerazzurro e oggi ambasciatore degli Inter club nel mondo è stato coinvolto in un'...

Due mezzi incendiati in via Rossetti - traffico Interrotto per un'ora - FOTO - : Approfondimenti Auto si incendia davanti a un'autolavaggio a Muggia , FOTO, 1 novembre 2017 Incendio in via XXV Aprile a Muggia, intervenuti i Vigili del fuoco , FOTO E VIDEO, 2 marzo 2018

Inter - SABATINI CHIUDE IL CONTRATTO CONTRATTO CON SUNING?/ Le voci della possibile risoluzione : INTER, Walter SABATINI ha chiesto la risoluzione? Secondo alcune indiscrezioni circolanti in queste ultime ore, il dt di Suning avrebbe spedito una lettera di dimissioni: ecco il motivo(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Inter - l'indiscrezione su Walter Sabatini : ha chiesto la risoluzione del contratto : All'Inter scoppia la grana Walter Sabatini. Secondo un'indiscrezione raccolta dalla Gazzetta dello sport, il manager avrebbe chiesto due settimane fa la risoluzione del contratto con Suning. Bocce cucite sui motivi ufficiali avanzati dal dirigente Interista, reduce da mesi di tensione con la ...

Language Toolkit : a Forlì lingue straniere al servizio dell'Internazionalizzazione : Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini e Dipartimento di Interpretazione e Traduzione del Campus Forlì , DIT, hanno attivato la quinta edizione del progetto 'Language Toolkit: le ...

Strage in Siberia : porte chiuse - allarmi ko… | Irreperibile un’Intera classe in gita : Strage in Siberia: porte chiuse, allarmi ko… | Irreperibile un’intera classe in gita All’indomani dello spaventoso incendio che ha distrutto il centro commerciale di Kemerovo scoppiano le polemiche: “Materiali scadenti e legge aggirata grazie alle bustarelle” Continua a leggere

“Lotto per riavere la figlia che la mia ex trattiene in Grecia” | L’Intervista : “Lotto per riavere la figlia che la mia ex trattiene in Grecia” | L’intervista L’odissea legale e umana di Emilio dopo che la donna è andata nella nativa Atene a partorire e da allora non è più tornata Continua a leggere

13 strategie che un uomo mette in atto per farvi capire che è Interessato a voi : Classica conversazione tra amiche: “Gli interessi…”. “Ma va…”. “Ti dico di sì, guarda come ti mangia con gli occhi”. Puntualmente, poi l’amica veggente aveva ragione. Da cosa l’aveva capito? Da piccoli particolari, che in realtà, avevate carpito anche voi, ma cui non volevate credere. Perché può capitare che tra amici o conoscenti, poi sbocci qualcosa di più. Un interesse in comune, un’attrazione chimica che va al ...

L'Olanda travolge il Portogallo di Ronaldo. Espulso l'Interista Cancelo : TORINO - Ko pesante per il Portogallo di Cristiano Ronaldo in amichevole. A Ginevra i campioni d'Europa cadono 3-0 sotto i colpi di una sorprendente Olanda , schierata da Ronald Koeman con un 5-3-2 ...

Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" elenca due miliardi di euro di Interventi : L'Associazione 'Basta Vittime Sulla Strada Statale 106' comunica di aver ricevuto, nella giornata di venerdì 23 marzo, una importante comunicazione via posta certificata dall'Arch. Maria Lucia Conti, ...