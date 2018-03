L' Inter piange Casiraghi | il re degli scout | che scoprì Balotelli e Coutinho

MARA VENIER PIANGE PER FABRIZIO FRIZZI/ Pochi Interventi - ma il pubblico apprezza (L'isola dei famosi) : MARA VENIER si commuove al ricordo di FABRIZIO FRIZZI. Alessia Marcuzzi svela la vera causa del suo silenzio in puntata e compie una gaffe (L'isola dei famosi 2018).(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:12:00 GMT)

Bonucci piange per Astori - il difensore Interrompe l’Intervista [FOTO] : Delusione in casa Milan per la sconfitta nella gara di Europa League contro l’Arsenal, al termine della partita commosso il difensore Bonucci ai microfoni di Sky Sport: “Davide era un numero uno in tutto, mi ha toccato tantissimo la sua scomparsa improvvisa. Non sono riuscito ad andarlo a salutare, ma lo porterò sempre con me. E’ un grande uomo”. Grande la commozione, tanto da dover interrompere l’intervista per tornare ...

Amici 17/ Valentina piange disperata : "Ho sbagliato" - nella puntata di sabato sarà Interrogata? : Amici 17 , chi riuscirà ad accedere al serale? Alessandro dei The Jab e Zic a rischio! Emma Marrone ed Elisa saranno anche quest'anno i coach delle due squadre?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Murillo non rimpiange l’Inter : il colombiano come Kondogbia - ecco le sue parole : Qualche giorno fa è stato il turno di Kondogbia, ora anche Jaison Murillo è tornato a parlare della sua esperienza con l’Inter. come il francese anche il colombiano non rimpiange di aver lasciato i nerazzurri. ecco le dichiarazioni del difensore ai microfoni del canale colombiano ‘WinSports’: “Qui sono molto felice. La gente magari pensa che passare dall’Inter al Valencia sia una cosa da pazzi, ma non è assolutamente ...

Michelle Hunziker piange a L’Intervista : “Aurora Ramazzotti? Volevano buttarle l’acido in faccia” : Michelle Hunziker è ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 22 febbraio in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Michelle Hunziker parla del padre che beveva Costanzo: “Quando hai capito che tuo padre beveva?”. Hunziker: “Eh, l’ho capito quasi subito perché lui si trasformava e gli prendeva male, si […] L'articolo Michelle Hunziker piange a ...

LECCO - VALANGA SULLA GRIGNETTA/ Video - ultime notizie : morti 2 alpinisti - "Intero Corpo piange i nostri amici" : LECCO, VALANGA SULLA GRIGNETTA in Valsassina: Video, ultime notizie e aggiornamenti. Trovati morti due alpinisti vicino a Primaluna, recuperato il terzo: era vivo sotto la slavina(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:24:00 GMT)

“Basta - così mi fai piangere”. Lacrime in diretta per Silvia Toffanin dopo quelle parole. L’Intervista prende subito una piega molto emozionante - tra ricordi - dolori e un presente difficile. Chi ha fatto scendere le lacrime alla conduttrice di Verissimo : Rita Dalla Chiesa a trecentosessanta gradi tra dolori e speranze. Una vita segnata da grandi perdite e da momenti davvero molto difficili. Impossibile, dunque, non emozionarsi durante la sua partecipazione a Verissimo per Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset è scoppiata a piangere durante L’intervista a Rita Dalla Chiesa. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è commossa nell’ascoltare la collega che parlava del genero Massimo ...

Silvia Toffanin scoppia a piangere durante l’Intervista a Rita Dalla Chiesa : Perché Silvia Toffanin ha pianto a Verissimo durante l’intervista a Rita Dalla Chiesa Momento di emozione a Verissimo per Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset è scoppiata a piangere durante l’intervista a Rita Dalla Chiesa. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è commossa nell’ascoltare la collega che parlava del genero Massimo Santoro, morto la scorsa […] L'articolo Silvia Toffanin scoppia a piangere durante ...

Uomini e Donne Over : Gemma piange per la nuova Intervista a Giorgio : Uomini e Donne Over: tra Gemma e Giorgio un nuovo colpo di scena Oggi, a Uomini e Donne, è andato in onda un nuovo ‘colpo di scena’: l’ennesimo pianto di Gemma Galgani. Stavolta, però, il motivo di nuove lacrime da parte della ‘dama’ del Trono Over va ricercato in una novità: il contenuto di una recente intervista fatta a Giorgio Manetti. E’, infatti, questo, quanto avvenuto nella puntata di Uomini e Donne che ...