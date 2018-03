Linda Brown | la bambina coraggio che ha messo fine alla segregazione

Chi era Linda Brown - che mise fine alla segregazione nelle scuole americane : La studentessa Linda Brown, 9 anni, mentre cammina davanti alla Sumner Elementary School, Topeka, Kansas, 1953 (Photo by Carl Iwasaki/Time & Life Pictures/Getty Images/) Linda Brown è deceduta domenica 25 marzo all’età di 75 anni a Topeka (Kansas), città in cui era nata e in cui, nel 1954, è finita al centro di una questione razziale che la Corte suprema americana avrebbe definitivamente risolto con la fine della segregazione nelle scuole ...

