“Lignano Sabbiadoro Goes Green” | la stagione balneare si apre su due ruote

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Da venerdì 4 a domenica 6 maggio Lignano(Udine) sarà protagonista diGreen. Prospettive di una città ciclabile”, un weekend completamente dedicato al mondo delle due, durante il quale si terranno due giorni di convegni internazionali, che termineranno in una grande festa in bicicletta, in concomitanza con l’apertura delladella nota località friulana. L’evento, organizzato da Lignanogestioni, Città di Lignano, Promoturismo FVG e Consorzio Lignano Holiday trova la collaborazione di Bikenomist srl, che contribuirà a portare nella località friulana il proprio Bikenomics Forum, il format di incontri sulla bicicletta che quest’anno è alla sua seconda edizione. I quattro moduli in programma si svilupperanno durante due giornate di incontri: si comincerà venerdì mattina con il modulo dedicato ...