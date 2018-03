Salvini : se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci La replica : conta la volontà del popolo - M5S al 32% - Lega al 17 : Salvini ha sostenuto che le sanzioni danneggiano l'economia italiana, soprattutto l'agroalimentare, e che 'nel 2018 i problemi non si risolvono con le sanzioni'.

Lega - Salvini e il commento su Di Maio : Il leader del Carroccio replica alle parole pronunciate da Bonafede (M5S) questa mattina. Scelti i capigruppo di Camera e Senato: Gelmini e Bernini per Fi, Delrio e Marcucci nominati per il Pd, Grillo e Toninelli per il M5S

Governo M5s-Lega - Airola : “Difficile - distanze e numeri risicati”. Morra : “Bene Salvini su reddito cittadinanza” : “E’ positiva l’apertura di Salvini sul reddito di cittadinanza”. Nicola Morra del M5s, che in passato criticò la Lega, ora apprezza ciò che il leader della Lega ha fatto sulla misura principe del M5S in ottica Governo. Ma il senatore Alberto Airola resta comunque scettico che il cambio di opinione di Matteo Salvini sia utile per aprire la strada ad una convergenza sui temi che porti alla nascita di un Governo M5s-Lega: ...

Lega-M5S - il nodo premiership : Salvini apre ma Di Maio non accetta 'terzi nomi' : Il dovere e la voglia sono i sentiment che si ricavano in questi giorni dalle parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il dovere è del leader leghista che per tenersi stretto il ruolo di capo della ...

L’offerta di Di Maio alla Lega “A voi i ministeri importanti”. Salvini : ma il premier sia terzo : A un certo punto, lo scambio di poltrone sarà inevitabile. Sarà quello il momento in cui Luigi Di Maio offrirà il suo compromesso a Matteo Salvini: «Siamo pronti a offrirgli i ministeri più importanti». In cambio, il leader grillino vuole che venga rispettata l’unica condizione che lo vede irremovibile: «O faccio io il premier o non se ne fa nulla»...

REDDITO DI CITTADINANZA - ASSE M5S-Lega/ Salvini apre a Di Maio : “Patto per ricucire l'Italia” : REDDITO di CITTADINANZA, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia REDDITO di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:48:00 GMT)

