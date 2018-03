Lega-M5S | trattative in streaming ma nessuno cerca una soluzione per il governo

Governo - Salvini contro Di Maio/ “Dove trovi 90 parlamentari?” : M5s sfida Lega “con Pd e Berlusconi? Auguri” : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “Dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Friuli - Fedriga è già presidente Cdx al 50% - Lega prima partito Il M5S si difende - nuovo crollo del Pd : L'appuntamento è fissato per domenica 29 aprile quando i cittadini del Friuli Venezia Giulia sono chiamati alle urne per le Regionali del dopo Serracchiani. Si tratta del primo test elettorole dopo le Politiche del 4 marzo. E nei... Segui su affaritaliani.it

Pressare la Lega guardando al Pd (e a Delrio...). Domani al via le consultazioni M5s : Giovedì di Pasqua, Montecitorio, palazzo dei gruppi parlamentari, singole deLegazioni che si avvicendano. Sono questi il quando e il come dell'ennesima girandola di pre-consultazioni promosse dal Movimento 5 stelle. Un calendario ancora tutto da fissare, ma che ha già anche un "chi". Saranno infatti i capigruppo dei vari partiti, da ieri eletti anche formalmente, a guardarsi occhi negli occhi e a provare a dirimere una matassa ...

Prestito al lavoro - Lega sfida M5S : Un Prestito destinato ai disoccupati poveri da contrapporre al reddito di cittadinanza del Movimento Cinque Stelle. E' questa la nuova proposta in materia di lavoro annunciata dalla Lega che potrebbe ...

Lega e M5S - le “sintonie” con Trump e con Putin : È solo un pregiudizio quello che ritiene gli americani spesso un po' superficiali rispetto alla politica italiana, specie dopo la scomparsa dei comunisti...

Fatte le Camere - cosa ci aspetta? Con un governo M5s-Lega sarò all’opposizione : Maria Elisabetta Alberti Casellati-la-donzelleta-vien-dalla-campagna è la presidente del Senato della Repubblica italiana. È il primo «vulnus» alla democrazia, solo al pensiero che Mattarella possa sentirsi male e lei possa sostituirlo come «Capo dello Stato Provvisorio». Corre voce che sia «cattolica» perché è laureata «in utroque», come si dice in gergo, cioè «nei due diritti», quello civile e quello canonico, preso alla Università Pontificia ...

Lega-M5S : i punti in comune : Si sarebbe arenata la trattativa tra centrodestra e M5S per la formazione di un possibile governo . Fonti parlamentari del centrodestra accusano i Cinquestelle di non rispettare i patti, ovvero l'...

Salvini : «Se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci». La replica : conta la volontà del popolo - M5S al 32% - Lega al 17 : «Se Di Maio dice: "o io premier o niente" non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al...

Lega e M5S - le 'sintonie' con Trump e con Putin : solo un pregiudizio quello che ritiene gli americani spesso un po' superficiali rispetto alla politica italiana, specie dopo la scomparsa dei comunisti. È del 2008, esattamente dieci anni fa , era il 4 aprile, , l'incontro che Beppe Grillo ebbe a Villa

Laives - il comune dove l alleanza Lega-M5S-Forza Italia è già realtà : Laives - 'Ma quale 'inciucio', la realtà è che da quasi tre anni abbiamo assicurato un governo alla nostra cittadina'. Benvenuti a Laives, pochi chilometri a sud di Bolzano, che con 18 mila abitanti è ...

Un governo Lega-M5S? Il 58% degli elettori boccia l’ipotesi : Secondo una recente rilevazione di Piepoli, solamente a un italiano su tre circa piacerebbe un esecutivo Lega-M5S, mentre il 58% degli elettori boccia questa ipotesi. Il 69% degli intervistati, inoltre, è molto scettico sulla durata e sostiene che il prossimo governo non durerà tutta la legislatura.Continua a leggere