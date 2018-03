Le radici del dataclisma | Cambridge Analytica e noi

Ubriaco fradicio molesta clienti del bar : ...Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ubriaco fradicio molesta clienti del bar Cronaca ...

DALL’HIP HOP AL BLUES : LE radici del JAZZ E DELLA BLACK MUSIC : A partire dal 15 marzo, l’associazione JAZZFLIRT-MUSICA & ALTRI AMORI, darà il via, presso il Liceo “CICERONE – POLLIONE” di Formia ad una serie di incontri organizzati in alternanza scuola lavoro per gli studenti del triennio su proposta dello stesso liceo, dal titolo “Dall’Hip Hop al BLUES: Le RADICI del JAZZ e DELLA BLACK MUSIC”. […]

Vino - dal 5 all'11 giugno torna in Puglia 'radici del Sud' : Roma, 12 mar. , askanews, Si preannuncia ricca di novità la prossima edizione di Radici del Sud, la settimana dedicata alla promozione dei vini da vitigno autoctono e agli oli extravergini del ...

La crisi della Nigeria ha le radici nella terra : pubblicità Finché la Nigeria non sarà in grado di dare vita a una politica dell'uso della terra che funzioni per stati, agricoltori e pastori e prenda al tempo stesso sul serio la sua sicurezza ...

La crisi della Nigeria ha le radici nella terra : I pregiudizi verso la popolazione peul e i conflitti per la gestione dei pascoli alimentano una crisi che potrebbe essere più grave quella causata da Boko haram. Leggi

Un'artista tedesca guida le radici delle piante per creare opere d'arte : Diana Scherer vive ad Amsterdam ed è Un'artista tedesca che costringe le radici delle piante a crescere creando veri e propri pizzi e meravigliosi motivi decorativi. L’eccezionale ispirazione nacque dalle teorie di Charles e Francis Darwin....Continua a leggere

Viaggio nel terrorismo - dalle radici alla disfatta dell'Isis : Perché il terrorismo è oggi così diffuso e potente? Perché è riuscito a organizzarsi in forme così capillari ed efficaci al punto da essere considerato una minaccia per il mondo intero? Più in profondità: che cos'è esattamente il terrorismo? Qual è la sua 'filosofi', quali le sue radici culturali e le sue motivazioni politiche? Anche e soprattutto alla luce ...

Virtual Tour in 3D per scoprire l'Antica Roma al museo "radici del Presente" : ... l'evoluzione di Piazza Venezia con un punto di vista unico sulla Colonna Traiana il culto delle divinità domestiche e il rapporto con il mondo dei defunti. Il percorso Virtuale è arricchito da ...

Viaggio nel terrorismo - dalle radici alla disfatta dell'Isis : Perché il terrorismo è oggi così diffuso e potente? Perché è riuscito a organizzarsi in forme così capillari ed efficaci al punto da essere considerato una minaccia per il mondo intero? Più in profondità: che cos'è esattamente il terrorismo? Qual è la sua 'filosofi', quali le sue radici culturali e le sue motivazioni politiche? Anche e soprattutto alla luce ...

Alle radici dell’odio tra le gang del Salvador : Come sono nate le bande criminali Salvadoregne e come sono diventate il principale problema dell’America Centrale. Leggi

Il ricordo delle foibe va alimentato per conoscerne meglio le sue radici : Quella del Giorno della Memoria – che ricorda l'esodo forzato di trecentocinquantamila italiani di origine dalmata e istriana dopo la Seconda Guerra Mondiale – è stata a lungo una delle ricorrenze più rimosse dalla nostra coscienza collettiva; solo recentemente con la saggezza del distacco della storia se ne è potuto ricominciare a parlare sine ira ac studio.Certo, hanno pesato sulla nostra memoria le drammatiche ...

Dal 5 all'11 giugno la tredicesima edizione di radici del Sud : Roma, 30 gen. , askanews, Torna dal 5 all'11 giugno Radici del Sud, il multi evento dedicato ai prodotti da vitigno autoctono e agli oli extravergini del mezzogiorno d'Italia. Sette giorni in cui i ...

Università Statale di Milano : Coltivazione della vite : il microbioma batterico nelle radici dipende dal portainnesto : Quasi tutte le piante di vite coltivate nel mondo sono in realtà l'assemblaggio di due piante: la parte aerea che dà i frutti (marza) è la vera e propria vite europea (Vitis vinifera), mentre il ...