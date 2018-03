Le pagelle di Italia-Inghilterra

Inghilterra-Italia 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : qualità e quantità per Pellegrini : Inghilterra-Italia 1-1, le pagelle di CalcioWeb – Gli azzurri sono scesi di nuovo dopo la sconfitta contro l’Argentina, di fronte l’Inghilterra. Contro l’Albiceleste partita deludente per la squadra di Di Biagio, ritmi bassissimi e nel primo tempo poche occasioni, qualche difficoltà anche in fase difensiva ma a non convincere è stato l’atteggiamento. Ultima panchina sulla panchina azzurra per l’ex allenatore ...

pagelle Inghilterra-Italia 1-1 : Insigne nel finale su rigore risponde a Vardy - il migliore in campo : L’Italia ha pareggiato a Londra, nel mitico stadio di Wembley per 1-1 contro l’Inghilterra in amichevola: andiamo a scoprire le Pagelle degli azzurri. ITALIA, 6: dopo un buon avvio è macroscopica la topica che permette all’Inghilterra di andare in vantaggio. Nonostante i tanti avvicendamenti a lungo la squadra non punge, poi il lampo di Chiesa ci dà il pari. G.Donnarumma, 6.5: si oppone alla grande alla metà del primo tempo su ...

LIVE pagelle Inghilterra-Italia in DIRETTA : 1-0. Vardy punisce una disattenzione degli azzurri : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inghilterra-Italia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Inghilterra-Italia. Si gioca nel tempio di Wembley e per gli azzurri è la seconda amichevole di grande prestigio dopo quella di venerdì scorso con l’Argentina. Italia in cerca di riscatto e soprattutto di una prestazione che possa cancellare in parte le ultime disastrose uscite della Nazionale: pareggio di San Siro con la Svezia e ...

LIVE pagelle Inghilterra-Italia in DIRETTA : gli azzurri sognano l’impresa nel tempio di Wembley : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Inghilterra-Italia. Si gioca nel tempio di Wembley e per gli azzurri è la seconda amichevole di grande prestigio dopo quella di venerdì scorso con l’Argentina. Italia in cerca di riscatto e soprattutto di una prestazione che possa cancellare in parte le ultime disastrose uscite della Nazionale: pareggio di San Siro con la Svezia e sconfitta con la Seleccion. Potrebbe essere anche ...

Argentina-Italia - le pagelle : Buffon c'è sempre - Insigne si nasconde : Buffon 6,5 Smette, non smette, lascia l'azzurro. Non si sa, vedremo. Intanto, para: vedi il colpo di testa di Otamendi o la botta di Tagliafico o il sinistro di Higuain, il destro di Perotti, ad ...

pagelle/ Italia-Argentina (0-2) : i voti della partita - si salva solo Buffon (amichevole internazionale) : Pagelle Italia Argentina (0-2): i voti della partita, amichevole internazionale di lusso. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Manchester: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 08:43:00 GMT)

pagelle/ Italia-Argentina (0-2) : i voti della partita - male Jorginho (amichevole internazionale) : PAGELLE Italia Argentina (0-2): i voti della partita, amichevole internazionale di lusso. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Manchester: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 00:31:00 GMT)

Argentina-Italia 2-0 : pagelle e tabellino : Argentina-Italia, amichevole internazionale 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

pagelle/ Italia-Argentina (0-2) : i voti della partita (amichevole internazionale) : Pagelle Italia Argentina (-): i voti della partita, amichevole internazionale di lusso. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Manchester: tutti i giudizi(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 23:01:00 GMT)

pagelle Italia-Argentina 0-2 : Jorginho non brilla - Insigne spreca - Chiesa ha carisma da vendere : Ma non riesce ad incidere nell'economia della partita. Immobile 5 Prova a mettere in difficoltà la difesa con i suoi scatti ma fatica ad incidere. Quando si libera al tiro, il suo sinistro trova l'...

Argentina-Italia 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : Argentina-Italia 2-0, le pagelle di CalcioWeb – Primi minuti equilibrati, le due squadre non rischiano e si studiano. La partita entra nel vivo nei minuti finali del primo tempo, doppia occasione per l’Argentina, la prima con Di Maria poi con Higuain ma il risultato non si sblocca, finisce 0-0 il primo tempo. Nella ripresa grande occasione per l’Italia, disattenzione da parte dell’Argentina, l’attaccante del Napoli, ...

pagelle Italia-Argentina 0-2 : Jorginho non brilla - Insigne spreca - Chiesa ha carisma da vendere : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-Argentina Inizia con una sconfitta la nuova era dell’Italia dopo la delusione per l’eliminazione dai Mondiali 2018 in Russia. Gli azzurri reggono nel primo tempo, sfiorano il vantaggio nella ripresa, ma poi sprofondano sotto i colpi di un’Argentina cinica e dotata di qualità e talento superiori rispetto all’Italia attuale. All’Etihad di Manchester, i ragazzi guidati ...

LIVE pagelle Italia-Argentina in DIRETTA 0-0 : Insigne sprecone - Chiesa ha carisma da vendere - Bonucci e Florenzi impeccabili : Buon divertimento con OA Sport! FORMAZIONI PROGRAMMA, ORARI E TV CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA ITALIA Buffon 6,5 Non corre grossi ...

pagelle/ Italia-Argentina : i voti della partita (amichevole internazionale - primo tempo) : PAGELLE Italia Argentina (-): i voti della partita, amichevole internazionale di lusso. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Manchester: tutti i giudizi(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 21:28:00 GMT)