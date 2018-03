Le meraviglie dell' Irlanda del Nord

PERÙ - MACHU PICCHU A RISCHIO/ La terra si spacca : paura per una delle sette meraviglie del mondo moderno : PERÙ , MACHU PICCHU a RISCHIO , la terra si spacca : potrebbe sprofondare il sito archeologico inca? Una crepa lunga due chilometri rischia di far sprofondare il noto sito(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 23:44:00 GMT)

Al Mav uno spettacolo per riscoprire la meraviglie delle antiche Ercolano e Pompei : Ercolano - Uno spettacolo itinerante per riscoprire le meraviglie delle antiche Ercolano e Pompei. È quello in programma domani sera alle 19 e alle 21 al Museo Archeologico Virtuale, promosso in ...