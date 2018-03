Le mani sulla Cassa

Treni - i disagi sulla Mantova-Modena : domani i sindaci incontrano la Regione Emilia-Romagna : I disagi della linea ferroviaria Modena-Mantova saranno al centro di un incontro domani, martedì 27 marzo, tra gli amministratori dei comuni attraversati dalla linea l'Assessore alla Mobilità e ...

Catalogna - Puigdemont arrestato in Germania/ Ultime notizie : manifestanti sulla Rambla - scontri con la polizia : Catalogna, Puigdemont arrestato in Germania. Ultime notizie: manifestanti sulla Rambla, scontri con la polizia. Tempi brevi per l'estradizione in Spagna? Esplode la protesta a Barcellona(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Maltempo : domani allerta gialla sulla Sicilia : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - allerta gialla del Dipartimento regionale della Protezione civile domani sulla Sicilia. In particolare, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono previste sulla Sicilia occidentale e meridionale. Venti da forti a burrasca sulla Sicilia occi

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani freddo e bora sulla costa : “Una vasta saccatura atlantica, entrando nel Mediterraneo, forma una depressione sull’Italia. Lunedì tale depressione sarà sull’alto Adriatico, richiamando correnti umide da sud in quota, fredde da nord-est al suolo“: la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia segnala un’Allerta Meteo di colore giallo. “Dalla notte e fino al primo pomeriggio sulla zona di Trieste saranno probabili precipitazioni moderate, ...

Paolo Romani cerca di salvarsi dal diktat di Di Maio sulla presidenza del Senato. "Ho sbagliato come padre - non influisca sulla scelta politica" : Il forzista Paolo Romani cerca di salvare la sua corsa alla presidenza al Senato dal diktat di Luigi Di Maio. Ieri il leader M5s ha detto chiaramente che non intende sostenere "condannati o imputati" e Romani, purtroppo per lui, è condannato in via definitiva per peculato. Il fedelissimo di Berlusconi oggi però interviene con una nota per ridimensionare il caso: "Ho sbagliato come padre, tutto ciò non influisca sulla scelta ...

Apple ha messo le mani sulla 'Netflix delle riviste' : Il modello di business somiglia a quello di Hulu, la rivale di Netflix nel settore dei contenuti video in streaming. Dietro Texture ci sono sei grandi case editrici di giornali come Condé Nast, ...

Apple ha messo le mani sulla 'Netflix delle riviste' : Apple ha acquistato Texture, la app considerata la 'Netflix dei magazine'. A rivelarlo è il Financial Times, che non rende però noti i termini finanziari dell'accordo. Lanciata nel 2010, Texture con un abbonamento di 10 dollari al mese consente di avere accesso illimitato all'edizione online di 220 pubblicazioni settimanali e mensile, tra le quali testate prestigiose come People, ...

Ranking Uefa - l’Italia allunga ancora sulla Germania : Spagna in testa : Nonostante la sola vittoria nelle tre partite disputate in settimana, l'Italia allunga sulla Germania nel Ranking Uefa. L'articolo Ranking Uefa, l’Italia allunga ancora sulla Germania: Spagna in testa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fare un'intesa sulla manovra. Di Maio mette le mani sui conti : Luigi Di Maio si muove a tentoni. Cerca un'intesa politica per formare la maggioranza che sostenga un governo pentastellato. Per costruire questa intesa vuole partire dalla manovra, forse una delle scelte più politiche che deve prendere un esecutivo. "Vogliamo agire da subito", spiega in un'intervista al Corriere della Sera guardando al 10 aprile, quando cioé dovrà essere presentato il Documento di economia e finanza ...

Coord.Naz.le Docenti Diritti Umani sulla giornata della donna - 8 marzo 2018 - : ... violenze di cui invece è ancora vittima in Italia e nel mondo. Attraverso laboratori educativi è possibile interagire con gli studenti e far comprendere l'evoluzione normativa in atto in materia di ...

Niccolò Ammaniti presenta Il Miracolo : i primi dettagli sulla serie Sky a Torino : Una delle serie originali Sky più attese del 2018 è proprio quella di Niccolò Ammaniti, Il Miracolo, e presto ci sarà modo di scoprire qualcosa di più sullo show. In particolare, in occasione della 31esima edizione del Salone del Libro, che si terrà dal 10 al 14 maggio al Lingotto di Torino, si parlerà del rapporto fra letteratura e narrazione cinematografica e televisiva proprio alla presenza di Niccolò Ammaniti che presenterà la serie che ...

Germania - la base dell'Spd approva il referendum sulla Grosse Koalition : sì al governo con Merkel : Via libera in Germania dell'Spd alla Grosse Koalition per formare un governo con Angela Merkel. A renderlo noto ii media tedeschi. La base dell'Spd ha votato a favore della Grosse Koalition...

Stefano De Martino : “I concorrenti dell’Isola non sono manipolabili”. E sulla notte di passione tra 2 naufraghi… : Stefano De Martino, inviato dell’Isola dei famosi, si collega dall’Honduras durante la puntata di Verissimo, in onda sabato 3 marzo su Canale 5. Ecco le sue dichiarazioni. Stefano De Martino a Verissimo: “I naufraghi dicono ciò che vogliono” De Martino ci tiene a difendere la produzione. “La professionalità degli autori e di Andrea Marchi (capo-progetto per […] L'articolo Stefano De Martino: “I ...