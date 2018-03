Le foto vincitrici del concorso Smithsonian

Le foto vincitrici del concorso dello Smithsonian : Scelte tra le oltre 48mila inviate da tutto il mondo: il primo premio è andato a una colazione in Vietnam con una luce bellissima The post Le foto vincitrici del concorso dello Smithsonian appeared first on Il Post.

Le foto vincitrici dei Sony World Photography Awards : Il 20 marzo sono stati annunciati i vincitori annuali dei Sony World Photography Awards, arrivati all’undicesima edizione e diventati uno dei più importanti riconoscimenti mondiali in campo fotografico. I trionfatori della categoria Open (aperta a professionisti e non) sono stati scelti in quanto ritenuti i migliori scatti a livello globale in varie categorie, mentre altri partecipanti sono stati insigniti del National Award per la miglior ...