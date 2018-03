Le foto della reunion di Dawson’s Creek | tutti gli attori insieme per il 20esimo

optimaitalia

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Unadi Dawson'sè davvero possibile? Il pubblico spera ancora, un giorno, di rivedere i "vecchi" protagonisti tornare nella mitica Capeside per raccontare il famoso "e vissero felici e contenti". Nell'età dei reboot e dei revival, sarebberofelici di riavere sullo schermo quella che lo stesso Greg Berlanti ha etichettato come "una capsula del tempo".Conoscere come si innamoravano e vivevano i ragazzi negli anni novanta è quello che ha reso la serie attuale all'epoca e romantica e struggente in questi giorni moderni in cui i social hanno preso il sopravvento sui sentimenti e in cui, forse, non avremo mai conosciuto un cineasta e sognatore in erba, Dawson, il folle e romantico Pacey, il lunatico Tomboy Joey e la "cattiva ragazza" Jen.gliserie si sono ritrovati per unadi Dawson'sche profuma di mare, che ha il sapore amaro ...