Le accuse della procura di Catania contro sette medici per la morte di una donna incinta

“Aggredita e pestata”. accuse choc a Claudio D’Alessio. Dopo le parole da paciere nei confronti della Tatangelo - per il primogenito di Gigi arriva una tegola non da poco : A casa di Gigi D’Alessio le questioni non finiscono mai. In questi giorni sulle pagine dei giornali non si è fatto altro che parlare della polemica che è nata Dopo le ultime dichiarazioni di Anna Tatangelo, ma prima ancora aveva tenuto banco la situazione debitoria del cantante partenopeo. Ma visto che in casa non si fanno mancare nulla, adesso è tornato a far parlare di sé il figlio Claudio per una questione spinosa di qualche tempo fa. ...

Reggina - accuse shock della Casertana : “ecco cosa è successo al Granillo” : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara valida per il campionato di Serie C tra Reggina e Casertana, importante successo da parte del club amaranto grazie alle reti di Laezza e Bianchimano. Non sono mancati i momenti di nervosismo, in particolar modo contatto tra le due panchine. Lancia accuse team manager della Casertana, l’ex arbitro di Serie A Carmine Russo come riporta ‘TuttoC’: “Sono molto deluso per ...

Sonia Bruganelli contro "Striscia la notizia" : "accuse offensive della dignità per gli ascolti. Arma i subumani" : MILANO ? Leggo.it torna a parlare dell?isola dei Famosi, stavolta per via di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Sonia infatti dal suo account Instagram ha scritto un lungo post in...

Processo Maroni - il pm : 'Favorì l'amante per il viaggio a Tokyo'. Il governatore uscente della Lombardia : 'accuse ridicole' : ... società interamente pubblica, 'quindi con soldi nostri', viene portata avanti dall'ex governatore - secondo la tesi accusatoria - attraverso Giacomo Ciriello, capo della segreteria politica di ...

Nuove accuse dal ministero della Difesa russo contro gli USA in Siria - : "Un aspetto importante del lavoro delle autorità Siriane è il ritorno della popolazione nelle regioni orientali della provincia di Deir ez-Zor, sotto il controllo delle forze filo-americane delle ...

La Russia ha espulso 23 diplomatici britannici - in seguito alle accuse sul caso della spia russa avvelenata : Il ministero degli Esteri russo ha annunciato oggi l’espulsione di 23 diplomatici britannici, come conseguenza delle accuse mosse negli ultimi giorni da importanti politici del Regno Unito – soprattutto la prima ministra Theresa May e il ministro degli Esteri Boris The post La Russia ha espulso 23 diplomatici britannici, in seguito alle accuse sul caso della spia russa avvelenata appeared first on Il Post.

Spia russa - il gas nervino era nel profumo della figlia Boris Johnson : ordine di Putin Mosca : accuse imperdonabili : La sostanza chimica che ha avvelenato Sergej Skripal e la figlia Yulia era stata piazzata nella valigia della donna e trasportata inconsapevolmente a Salisbury

Riduzione in schiavitù - pesanti accuse al guru della macrobiotica : Roma, , askanews, - Guai seri per il "guru" della macrobiotica Mario Pianesi, fondatore della catena di ristoranti "Un punto macrobiotico" , Upm, , circa 100 locali e 90.000 associati, sparsi in tutta ...

accuse ed ombre da Snowden sulla nuova direttrice della CIA - : Ha così commentato su Twitter i cambi nell'amministrazione americana decisi oggi da Trump nel Dipartimento di Stato e nella CIA. "La nuova direttrice della CIA ha ricoperto un ruolo chiave nelle ...

Renzi : noi ago della bilancia. accuse a Gentiloni e Franceschini : Nei suoi colloqui di queste ore Matteo Renzi l?ha messa giù dura: «Io l?ho capita tardi, ma Franceschini & co. sono partiti all?attacco troppo presto. Così...

Elisabetta Franchi contro Anna dello Russo : le accuse della stilista : Elisabetta Franchi si scaglia contro Anna dello Russo: le accuse della stilista al direttore di Vouge Japan Elisabetta Franchi e Anna dello Russo sono sicuramente due donne molto influenti nel mondo della moda. Negli ultimi giorni, in modi diversi, entrambe hanno preso posizione in difesa dei diritti degli animali, spendendo il proprio nome per una […] L'articolo Elisabetta Franchi contro Anna dello Russo: le accuse della stilista proviene ...

Russiagate - nuove accuse a ex dirigenti della campagna elettorale di Trump : Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, ha emesso nuovo capi di accusa verso due ex dirigenti della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort e Robert Gates. Nei 32 capi di accusa figurano anche quelli di frode fiscale e di frode bancaria. In particolare - riportano alcuni media americani - Manafort avrebbe ricic...