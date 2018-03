Le acconciature da sposa più belle per la primavera-estate 2018

vanityfair

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Tagli obbligatoriamente medio lunghi, anche a costo di ricorrere a discutibili ciocche posticce, (fortunatamente ormai démodé), e chignon tiratissimi, fissati sulla nuca o al centro della testa, senza possibili vie di fuga. Ledadi una volta lasciavano davvero poco spazio alla fantasia, ingabbiando i capelli in architetture statiche e impersonali. La stessa definizione di «acconciatura da» indirizza verso uno stile a senso unico con un rischio, grande: sconvolgere l’aspetto di una donna, seppur per un solo, unico giorno. Il più importante. Dall’album dei ricordi, spesso, l’immagine riflessa di un’altra persona, studiata, artificiale. Oggi, per fortuna, le chiome sono di nuovo libere di esprimersi, specchio dello spirito di ognuna, oltre che della cerimonia, come emerso anche dalle passerelle della London Bridal Week, il super show ...