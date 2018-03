Lazio | truffa De Vrij Hacker ruba due milioni di euro che dovevano finire nelle casse

Lazio truffata dagli hacker : Un hacker ha colpito la Lazio di Claudio Lotito, ferendo in un sol colpo anche gli olandesi del Feyenoord. Come un bomber d'area, il pirata informatica ha aggirato la difesa e ha rapinato in piena area piccola la società biancoceleste di due milioni di euro: l'ultima rata del pagamento del centrale difensivo De Vrij, acquistato nel 2014 per 8 milioni totali, dirottata su un conto bancario diverso da quello del club olandese.Il fascicoloLa ...