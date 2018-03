Lazio | Inzaghi | ' Noi fin qui penalizzati | ma gli arbitri sono in buonafede'

Lazio - Inzaghi concede due giorni : Leiva in gita al Colosseo - Caicedo a Londra : Sono dieci, infatti, i calciatori impegnati in giro per il mondo: Strakosha, Bastos, Bruno Jordao, Pedro Neto, Murgia, Basta, de Vrij, Marusic, Parolo e Immobile. Intanto, Milinkovic, Lukaku e ...

Calo Lazio - tutti i numeri della crisi : cosa può fare Inzaghi? : Calo Lazio . Come riporta il Corriere dello Sport, a questo punto del campionato, nel girone di andata, la squadra biancoceleste aveva 25 punti come la Juventus, era terza in classifica, aveva totalizzato 8 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Lazio - contatto per il sostituto di Simone Inzaghi : Panchina Lazio – La Lazio sta disputando una stagione strepitosa, in Europa League ha staccato il pass per i quarti di finale mentre in campionato l’obiettivo è confermarsi in zona Champions League. Il merito dell’importante stagione è anche e soprattutto del tecnico Simone Inzaghi, potrebbero essere le ultime partite sulla Panchina della Lazio, l’allenatore biancoceleste è infatti in pole per sostituire Allegri della ...