Lazio-De Vrij | Lotito aggirato da un hacker | truffa da 2 milioni di euro

Affare De Vrij - hacker avrebbero sottratto 2 milioni di euro alla Lazio : Al club olandese manca ancora una parte degli 8,5 milioni richiesti per il trasferimento del difensore avvenuto nel 2014, e la colpa sarebbe di alcuni hacker. L'articolo Affare De Vrij, hacker avrebbero sottratto 2 milioni di euro alla Lazio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio - l'ex Keita : 'De Vrij via? L'importante è non mancare di rispetto a nessuno' : Keita , esterno offensivo del Monaco , dove è approdato dopo le stagioni passate in maglia Lazio, parla a la Gazzetta dello Sport di de Vrij e Felipe Anderson : 'De Vrij e Felipe Anderson via come me? Posso solo dire che io ero convinto della mia scelta. Il calcio è libero e i giocatori a volte hanno bisogno di cambiare, ...

Lazio - DE VRIJ : ARCHIVIATO CASO DOPING/ Ultime notizie - Procura Nado : le differenze con il caso Joao Pedro : LAZIO, De VRIJ: ARCHIVIATO caso DOPING. Ultime notizie, Procura Nado: niente sospensione per il difensore olandese. La ricostruzione della vicenda, emersa dopo la partita col Verona(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 20:44:00 GMT)

Calciomercato Lazio - Peruzzi parla di De Vrij : il punto sul difensore [VIDEO] : La Lazio sta disputando una stagione veramente entusiasmante, tra campionato ed Europa League obiettivi importantissimi. In Serie A l’intenzione è quella di conquistare la qualificazione in Champions League mentre in Europa League provare ad arrivare fino in fondo. Si pensa anche al Calciomercato, non farà parte della squadra della prossima stagione il difensore De Vrij, mancato accordo per il rinnovo, il calciatore ha già un accordo con ...

Serie A Lazio - De Vrij : «L'obiettivo è chiudere la stagione al meglio» : ROMA - "Voglio chiudere l'anno nel modo migliore possibile con la Lazio, ma ora preferisco parlare di altro". Stefan De Vrij , dal ritiro della nazionale olandese, ha risposto così alla domanda dei ...

Europa League - Dinamo Kiev-Lazio 0-2 : Leiva e De Vrij volano ai quarti : A testa alta la Lazio sale ai quarti di Europa League. La formazione di Inzaghi strappa la qualificazione alla Dinamo Kiev vincendo in Ucraina. Il gol di Leiva a metà primo tempo orienta subito il ...