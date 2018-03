Lazio-Benevento | probabili formazioni | orario e dove vederla in tv e streaming

La Roma stende 5-2 il Benevento : superata la Lazio in classifica : La Roma di Eusebio Di Francesco prima si spaventa ma poi mantiene i nervi saldi e riesce a battere per 5-2 il Benevento di Roberto De Zerbi. La partita non si era messa bene per i giallorossi per via ...

Calcio - Serie A 2018 : Roma-Benevento 5-2. I giallorossi scavalcano la Lazio e si portano al quarto posto : Prima la paura, poi la goleada: potrebbe riassumersi così il posticipo della 24a giornata di campionato tra Roma e Benevento, concluso 5-2 in favore dei capitolini, ma che ha visto passare per primi in vantaggio i sanniti. I giallorossi si issano così al quarto posto in classifica, scavalcando la Lazio. I campani restano sul fondo della graduatoria. Al 7′ è Guilherme a portare in vantaggio gli ospiti assistito da Brignola, poi la Roma ...

Roma-Benevento : Di Francesco in emergenza - ma se vince sorpassa la Lazio : Grossa opportunità per la Roma: se batte il Benevento sorpassa la Lazio e torna al quarto posto, l'ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions. NOVITA' FORZATE - Di Francesco non ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : colpo Inter - sorprese di Benevento e Lazio - Genoa e Atalanta si muovono : Calciomercato Serie A, LE trattative DEL giorno – L’Inter ha chiuso il colpo Rafinha. La risposta del Barcellona è arrivata nel pomeriggio mentre nelle ultime ore si sono definiti gli ultimi dettagli economici. Entro stasera è attesa l’ufficialità e il brasiliano potrebbe essere già in tribuna a San Siro in occasione di Inter-Roma. Come riportato da ‘Sky Sport’, il club nerazzurro ha prelevato l’esterno ...