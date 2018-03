L’arte di Banksy | l’artista dall’identità sconosciuta | per la giornalista Zehra Dogan

domanipress

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Grande clamore per l’ultimo lavoro di, artista e writer inglese, considerato uno dei maggiori esponenti della street art, dedicato all’attivista curda, artista eimprigionata dalle autorità di Istanbul per aver dipinto una città distrutta sulla quale sventolavano bandiere turche. Il murale di, mostradietro le sbarre, accompagnato dall’iscrizione “Free”. L’opera d’arte si trova su un muro della città di New York, tra Houston Street e Bower a Manhattan. Le foto del capolavoro hanno fatto subito il giro del mondo. Le opere disono spesso pungenti e riguardano contenuti come la politica, la cultura e l’etica. Le sue opere trattano argomenti cui le assurdità della società occidentale, l’alterazione mediatica, l’omologazione, la guerra, l’ambiente, lo sfruttamento minorile, la ...