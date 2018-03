L' arresto dell' italo-marocchino predicatore dell' Isis

“Tagliate le teste”. Isis - arresto choc in Italia. Inneggiava alla guerra santa e insegnava ai bambini le ‘leggi’ dello Stato Islamico : le agghiaccianti parole intercettate dalla polizia : Partecipazione all’associazione terroristica denominata Isis/Daesh (artt. 270 bis c.p.) e apologia dell’associazione terroristica, aggravata dall’uso di mezzi informatici (art. 414, 3 e 4 comma C.P). Sono questi i reati contestati a un egiziano, con la cittadinanza italiana, presidente dell’associazione culturale ‘Al Dawa’ di Foggia, arreStato nell’ambito di una indagine finalizzata al contrasto del ...

Esportazioni di legno e arresto - aziende agrigentine fiore all'occhiello della Sicilia : Esportazioni di legno e arresto, aziende agrigentine fiore all'occhiello della Sicilia 3 Contributi per la protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini Giuseppe Pezzati Le aziende ...

Spagna : Siamo Veneto - sconcerto per arresto Puigdemont nel silenzio totale dell'Europa : Padova, 26 mar. (AdnKronos) - “Quanto sta accadendo in Catalunya, nel silenzio totale dell’Europa, lascia sconcertati. La Spagna pensa di mettere il bavaglio alle aspirazioni indipendentiste del Popolo catalano a suon di arresti, comportamento indegno e criminale attuato da uno Stato membro dell’Uni

Catalogna - dal sogno della secessione all’arresto di Puigdemont in Germania : Puigdemont in patria rischia fino a trent’anni di reclusione. Il fronte indipendentista deve ora prendere una decisione cruciale: insistere sulla sua leadership cercando di ritrovare compattezza o cercare una mediazione con Madrid per eleggere un nuovo presidente e riportare alla normalità la vita politica e istituzionale catalana...

Muore il giocatore Bruno Boban per arresto cardiaco : il parere dell’esperto : Dopo la morte di Astori, un’altra tragedia colpisce il calcio europeo: Bruno Boban, Astro nascente del calcio croato stroncato, ad appena 25 anni, da un arresto cardiaco. Il prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il Tuo cuore Onlus e Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima“, ha dichiarato: “Sono trascorse poche settimane dall’analoga perdita del bravo Astori e ci ritroviamo a ...

USA - finito l’incubo unabomber : si è fatto esplodere poco prima dell’arresto : USA, finito l’incubo unabomber: si è fatto esplodere poco prima dell’arresto L’uomo, autore di ben cinque attacchi che hanno causato la morte di due persone in Texas, si è fatto esplodere poco prima di essere arrestato.Continua a leggere L’uomo, autore di ben cinque attacchi che hanno causato la morte di due persone in Texas, si […]

Corea del Sud : procura chiede l'arresto dell'ex presidente Lee

“Cosa vuol dire”. Italiani scomparsi in Messico : ‘svelato’ il codice della polizia. Decifrati i numeri usati dagli agenti durante l’arresto dei tre napoletani : il contenuto choc : Non si hanno ancora notizie dei tre napoletani scomparsi in Messico. La Farnesina sta seguendo il caso con l’ambasciata a Città del Messico in stretto raccordo con le autorità locali e in costante contatto con la famiglia. I tre scomparsi sono Raffaele Russo, venditore ambulante, suo figlio Antonio e suo nipote Vincenzo Cimmino, tutti originari di Napoli. Il primo a sparire, attorno alle 15 del 31 gennaio 2018, è stato Raffaele ...

Delitto della pittrice - richiesta d'arresto bis per i Santoleri : GIULIANOVA. Per il codice di procedura penale è un atto dovuto dopo il passaggio del caso dalla Procura di Ancona a quella di Teramo. Ma per la cronaca la richiesta d'arresto bis per Giuseppe e Simone Santoleri , ex marito e figlio già in carcere, scandisce una nuova tappa dell'inchiesta sull'omicidio della pittrice Renata Rapposelli . La ...

“Purtroppo è morto”. Svolta nel giallo della scomparsa del bimbo. Il caso aveva tenuto con il fiato sospeso - ma non c’è stato niente da fare : l’arresto choc : Un’altra storia che purtroppo non ha avuto un lieto fine. I familiari hanno sperato e pregato fino all’ultimo ma la notizia è stata confermata dalla polizia. Dal 27 febbraio, uscito dalla casa della nonna per raggiungere quella del cugino, a un centinaio di metri, è scomparso nel nulla senza lasciare nessuna traccia da Las Hortichuelas, vicino ad Almeria, in Spagna. Gabriel Cruz, otto anni è stato ritrovato nel bagagliaio ...

Biagio Izzo - mandato d'arresto della Procura. "Indagato per turbativa d'asta - il caso al Riesame" : Leggo. Sarà un braccio di ferro il prossimo 23 marzo dinanzi al Riesame. In ballo c?è una richiesta di arresto a carico di Biagio Izzo, talento della comicità napoletana,...

