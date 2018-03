Panico in strada : Ladro ruba un'auto con a bordo una bimba : Momenti di Panico in strada a Qualiano, nel napoletano, dove un ladro è fuggito a bordo di un'auto rubata all'inteno della quale era rimasta nascosta una bambina. E' successo tutto in pochi minuti...

'Ladro' di una melanzana assolto dopo nove anni di processi : Una sola melanzana è costata allo Stato italiano migliaia di euro. Ci sono voluti tre gradi di giudizio spalmati in nove anni di vita per arrivare ad assolvere un uomo accusato prima del furto, poi del tentato furto di una melanzana del valore al massimo di 20 centesimi. Solo il pronunciamento della Cassazione ha finalmente posto fine a un farraginoso e assurdo procedimento a carico di un 49enne di Carmiano, comune in provincia di Lecce. Sul ...

Ladro entra in una scuola - spacca il distributore a calci e bastonate : poi beve una bibita : E' stato rintracciato (e denunciato) l'autore della scorribanda all'interno della scuola di via Brigata Verona, a Palermo. Il bottino del suo raid: merendine, pc e monitor.

Una notte da incubo : finge di dormire con il Ladro in camera da letto : Svegliata da un rumore nel cuore della notte, si è trovata un ladro in camera da letto. E così, pietrificata dalla paura, ha atteso che il bandito se ne andasse. Un'ora e mezza da incubo a un'anziana signora di...

Torino - Ladro sfortunato spacca i vetri di un supermercato e si ferisce : Torino, ladro sfortunato spacca i vetri di un supermercato e si ferisce L’uomo di 43 anni ha atteso l’arrivo dei carabinieri ed è stato arrestato Continua a leggere L'articolo Torino, ladro sfortunato spacca i vetri di un supermercato e si ferisce proviene da NewsGo.

Legittima difesa - Salvini a Italia18 : “Un Ladro a casa mia? Non ho una pistola ma uso il mattarello” : “Non ho un’arma, ma ho un mattarello”. Se un ladro entrasse in casa non aspetterei che arrivi in camera da letto, “soprattutto se ci sono io o i miei figli. Se un ladro entra in casa mia alle tre di notte, intervengo prima io e il mattarello lo uso io. Se fai il rapinatore o il ladro sai che corri qualche rischio. E se accadesse chiedo che lo Stato non mi persegua ma mi stia vicino. La persona per bene sono io”. Così a “Italia 18” su Sky TG24, ...

Gioiellierie uccide Ladro : "Mi sono visto puntare una pistola contro. Non avevo mai sparato a nessuno" : "Mi sono visto puntare una pistola contro. Non avevo mai sparato a nessuno". A dirlo, in un colloquio con il Messaggero, è Luigi Corcione, il gioielliere che ha ucciso un ladro a Frattamaggiore, in provincia di Napoli.L'uomo racconta che stava controllando, in casa, i monitor collegati a un sistema di videocamere della gioielleria. La commessa era impegnata con alcuni adolescenti che stavano scegliendo dei regali per San ...

Roma - Ladro al comitato elettorale dell'onorevole Madia - sparisce il cellulare di una segretaria : Imprevisto con furto oggi pomeriggio nella sede del comitato elettorale dell'onorevole del PD Marianna Madia, Ministro senza portafoglio per la semplificazione e la pubblica amministrazione. E' ...