La Treviso Marathon continua a correre in televisione

L'ex idraulico keniano Chumba conquista la Treviso Marathon in 2h12'19'' : GARA FEMMINILE La cronaca della gara femminile vede, appena dopo l'avvio, la formazione di un tandem, composto dalle due favorite, l'etiope Medina Deme Armino e la keniana Euliter Jepchirchir Tanui. ...

Corsa - lettura e salute alla Treviso Marathon 2018 : ... non solo come visitatori ma anche come guide - commenta Aldo Zanetti , amministratore unico di Maratona di Treviso - più volte avevamo pensato di avvicinare il mondo dello sport alla lettura in ...

Piazzale Burchiellati cuore logistico della Treviso Marathon 2018 : ... Maurizio Tondato - la crescita della manifestazione ha richiesto collaborazioni sempre più importanti con la Protezione Civile e con il mondo dell'associazionismo, sportivo e non, che hanno messo a ...

Igor Cassina ancora alla Treviso Marathon : correrà sulle Hugbike : Attualmente sto facendo delle sedute una volta alla settimana, gestendo anche la mia attività nel progetto Nutrizione e Sport Binomio Vincente , info@IgorCassina.it, che porto avanti con Valentina a ...

Treviso Marathon - Expo Run ed Expo Natura in piazza Borsa : Treviso - Non solo corsa ma anche occasioni di convivialità, tra prodotti tipici, slow food e prodotti tecnici. Treviso Marathon non sarà un'unica giornata , domenica 25 marzo, di sport per agonisti e famiglie con la 42,195 km e la MoohRun di 3,5 e 10 km, ma proporrà un lungo weekend di 'intrattenimento' per tutti i gusti. Nel vero senso della parola. A fare da cuore pulsante ...