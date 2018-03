La polizia arresta 20enne gambiano | sorpreso a spacciare sulle scalette del duomo | in

Terrorismo - polizia arresta 23enne italomarocchino : "Fa parte dell'Isis" : La polizia di Torino ha arrestato un 23enne marocchino naturalizzato italiano per partecipazione all'associazione terroristica dello Stato islamico. Con lui sono finiti nella rete degli investigatori altri italiani e stranieri...

Torino : arrestato dalla polizia di Stato per un tentativo di rapina : Prima di iniziare la giornata di sport, si fermava allo sportello bancomat di via Nizza angolo C.so Dante per un prelievo di contanti. Nel momento in cui li metteva nel portafoglio, veniva sorpreso ...

Catalogna - Puigdemont arrestato dalla polizia tedesca alla frontiera con la Danimarca : La polizia tedesca ha fermato Carles Puigdemont al confine con la Danimarca. L’arresto è una conseguenza del mandato di cattura emesso dalle autorità spagnole che imputano all’ex presidente catalano il reato di ribellione violenta, nel tentativo di ottenere l’indipendenza della Catalogna. Puigdemont è stato portato nella prigione di Neumuenster e ...

Catalogna - Puigdemont arrestato in Germania/ Ultime notizie : manifestanti sulla Rambla - scontri con la polizia : Catalogna, Puigdemont arrestato in Germania. Ultime notizie: manifestanti sulla Rambla, scontri con la polizia. Tempi brevi per l'estradizione in Spagna? Esplode la protesta a Barcellona(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Catalogna - Puigdemont arrestato dalla polizia tedesca alla frontiera con la Danimarca : La polizia tedesca ha fermato Carles Puigdemont al confine con la Danimarca . L'arresto è una conseguenza del mandato di cattura europeo emesso dalle autorità spagnole nelle scorse ore, i giudici ...

Catalogna - Puigdemont arrestato dalla polizia tedesca alla frontiera con la Danimarca : La polizia tedesca ha fermato Carles Puigdemont al confine con la Danimarca. L’arresto è una conseguenza del mandato di cattura europeo emesso dalle autorità spagnole nelle scorse ore, i giudici accusano l’ex presidente catalano il reato di ribellione violenta, nel tentativo di ottenere l’indipendenza della Catalogna....

A 80 anni spaccia cocaina - arrestato Commerciante in pensione scoperto dalla polizia : Pescara - A ottant'anni spacciava cocaina a Pescara: nella rete degli agenti della polizia di Stato è finito O.C., 80enne pescarese, Commerciante in pensione. Adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa di essere interrogato dal Pm Rosangela Di Stefano. Nell'abitazione dell'uomo, nel quartiere Zanni, che da tempo era meta di tossicodipendenti anche di una certa età, gli agenti della Squadra Mobile hanno ...

Forlì - polizia arresta baby gang grazie a un video : I responsabili che hanno partecipato alle aggressioni, quasi tutti di origine nordafricana, sono risultati essere tre ragazzi minorenni tra i 15 e i 16 anni - La polizia di Stato di Forlì - Cesena ha ...

A 80 anni spaccia cocaina - arrestato Commerciante in pensione scoperto dalla polizia : Pescara - A ottant'anni spacciava cocaina a Pescara: nella rete degli agenti della polizia di Stato è finito O.C., 80enne pescarese, Commerciante in pensione. Adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa di essere interrogato dal Pm Rosangela Di Stefano. Nell'abitazione dell'uomo, nel quartiere Zanni, che da tempo era meta di tossicodipendenti anche di una certa età, gli agenti della Squadra Mobile hanno ...

Brugherio : tentò di corrompere un agente di polizia - arrestato un 23enne : Di nazionalità moldava, operaio, residente a Brugherio, è stato condannato a 2 anni da un tribunale rumeno e tradotto nel carcere di Monza.Nel capoluogo i carabinieri hanno invece arrestato un 39enne ...

Ieri la polizia delle Filippine ha ucciso 13 persone e ne ha arrestate 100 in una serie di operazioni anti-droga : Mercoledì 21 marzo la polizia delle Filippine ha ucciso 13 persone e ne ha arrestate 100 in una serie di operazioni anti-droga condotte per 24 ore in una provincia a nord della capitale. Lo ha fatto sapere la polizia spiegando The post Ieri la polizia delle Filippine ha ucciso 13 persone e ne ha arrestate 100 in una serie di operazioni anti-droga appeared first on Il Post.

Ruba a bordo dei treni. La polizia arresta cittadino nigeriano per furto aggravato : UMWEB, Foligno. Sabato scorso i poliziotti della Polfer folignate sono stati allertati da un cittadino, residente fuori provincia, che ha riferito del furto di telefono cellulare e portafogli subito ...

Texas - “Unabomber ucciso dalla polizia mentre tentavano di arrestarlo” : L’uomo, sospettato di essere l’autore di una serie di attacchi dinamitardi ad Austin, in Texas, è morto mentre gli agenti tentavano di arrestarlo. Lo riporta l’emittente locale Kvue, affiliata alla Abc. Il sospettato “ha fatto detonare un ordigno e sono stati esplosi dei colpi“, ha riferito l’emittente senza fornire altri dettagli. La notizia è giunta dopo che la polizia di Austin su Twitter aveva annunciato ...

Palermo : inseguimento allo Zen - polizia arresta giovane latitante : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Era latitante dal mese di dicembre e su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale per i minorenni di Palermo. Un giovane di 18 anni, è stato arrestato dalla polizia durante un normale servizio di controllo del territorio nel quar