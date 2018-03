La nuova moda è regalare una stella

BMW 640i xDrive GT : la nuova berlina 4 posti sobria - elegante - e tanto comoda : ... con un cruscotto che assomma i pulsanti fisici ad un display HD che varia le informazioni mostrate a seconda che si opti per le modalità Comfort, Eco, o Sport. Non manca l'infotainment iDrive , con ...

F1 - Mondiale 2018 : Red Bull - qualcosa in più di una terza incomoda. La nuova creatura di Adrian Newey già spaventa : Il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale 2018 di F1 sta per terminare. Il 25 marzo, a Melbourne, prenderà il via un’altra stagione del Circus e le aspettative da parte degli appassionati sono diverse. I test di Barcellona, tra neve e gelo, hanno dato indicazioni parziali sugli equilibri in pista. Va da sé che, all’Albert Park, qualcosa di più si riuscirà a comprendere. Partendo dalle indiscrezioni degli addetti ai ...

Alessandro Di Battista lancia la nuova moda che investe i politici di tutti i partiti : fare 'politica' fuori dalle istituzioni : 'Si puo' fare politica fuori dalle istituzioni?'. Marina Sereni che dal prossimo venerdi' 23 marzo lascera' il suo incarico alla vice presidenza della Camera, risponde 'Proviamo' alla domanda e ...

La sartoria 'sociale' ha una nuova sede : si fanno abiti per firme dell'alta moda : La sede di 'sartoria È' è stata inaugurata in pompa magna venerdì 16 nei nuovissimi locali di via Ansaldi. Il laboratorio sartoriale artigianale è nato con l'obiettivo di coniugare alta ...

Trapianto di capelli : in Turchia con furore. nuova moda - sempre più in voga e a prezzi stracciati : Da precursori dell'iniziativa anche diversi personaggi in voga, come nel mondo del calcio: uno dei primi, anche ad averne parlato pubblicamente, è stato Wayne Rooney. L'ex capitano del Manchester ...

Addio fede nuziale : la nuova moda. Ma che dolore… Preparatevi a restare senza parole : la tendenza sta conquistando sempre più sposini. Che coraggio! : Nell’organizzare il matrimonio, tra i tanti pensieri dei futuri sposi c’è anche la scelta delle fedi nuziali. Una scelta più che importante perché, si presuppone, sarà per sempre. C’è chi la preferisce classica, in oro giallo, chi punta sull’oro bianco o il platino; chi fa incidere all’interno la data delle nozze e chi il nome dell’altra metà. A ognuno la sua. Il significato, tanto, non cambia: ...

Metal Gear Survive si aggiorna con la patch 1.04 : disponibile una nuova modalità co-op : Tempo di aggiornamenti per Metal Gear Survive, lo spin-off della famosa serie già recensito sulle nostre pagine.Come segnalano i colleghi di VG247, Metal Gear Survive si è aggiornato con la patch 1.04 che ha introdotto alcune novità interessanti.Innazitutto una nuova modalità cooperativa completa di missioni di salvataggio, molto simili a quelle della modalità per giocatore singolo. Inoltre, è stata aggiunta una missione di salvataggio a tempo ...

La nuova moda per prendere il sole : enormi canotti con panche - frigo e porta bicchieri : Gli enormi gonfiabili a forma di fenicottero o unicorno ideali per le feste in piscina ma c'è già chi li ha prenotati per la prossima vacanza al mare.Continua a leggere

Usa un giocattolo erotico - gli rimane incastrato nella vescica : la nuova moda Video : Un uomo è stato ricoverato in #Ospedale per un intervento chirurgico per aver usato un giocattolo sessuale di 18 centimetri che aveva inserito nella sua #uretra fino ad arrivare alla vescica; il sex toy è rimasto incastrato per due giorni prima che i medici intervenissero. Il paziente 30enne, che è voluto rimanere anonimo, si è rifiutato di vedere un dottore fino a quando ha cominciato a urinare sangue, realizzando dopo 48 ore che la sua idea di ...

Milano Moda Uomo : nuovi brand ed un totale di 63 collezioni per la nuova edizione : L’edizione di Milano Moda Uomo in programma dal 12 al 15 gennaio 2018 prevede 30 sfilate, 25 presentazioni, 8 presentazioni su appuntamento e 12 eventi in calendario, per un totale di 63 collezioni. Grande novità per questa edizione è il Padiglione Visconti in Via Tortona 58, la nuova location che Camera Nazionale della Moda Italiana mette a disposizione di nuovi brand e di quelli “Supported by CNMI” per un totale di 7 appuntamenti, tra sfilate ...

nuova modalità a tempo per Fortnite - Team of 20 : quando esce e come funziona : Fortnite continua la sua scalata al successo, praticamente è stato dichiarato il gioco più guardato su Twitch. Nel frattempo Epic Games ha annunciato che da domani 8 marzo sarà disponibile una Nuova modalità a tempo chiamata Team of 20. Quali sono le regole? Si potranno fare cinque squadre di 20 giocatori che si potranno scontrare tra loro in una serie di nuove sfide, anche se non si sa nulla per ora sulla natura di queste. Fortnite ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : anche la nuova posizione del sensore delle impronte potrebbe essere scomoda : Tra le novità dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus vi è anche il posizionamento posteriore del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: anche la nuova posizione del sensore delle impronte potrebbe essere scomoda è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Una nuova modalità difficile per le Prove degli Dei di Assassin's Creed Origins : Come probabilmente saprete, in Assassin's Creed Origins i giocatori possono cimentarsi a combattere contro antiche divinità come Anubis, Sobek e Sekhmet nelle Prove degli Dei. In seguito all'aumento del level cap e al tempo sufficiente per attrezzarsi, i giocatori più esperti hanno voluto che queste Prove fossero più dure e, a quanto pare, Ubisoft ha accontentato questa fetta di utenza.Come riporta Gamingbolt, il team di sviluppo ha introdotto ...

A più di due anni dal lancio Call of Duty : Black Ops 3 riceve una nuova modalità : Il ciclo di supporto post lancio per un titolo della serie Call of Duty è abbastanza definito: vengono pubblicati aggiornamenti e contenuti per circa un anno dopo il lancio, fino a quando gli sviluppatori non passano al loro prossimo progetto, e il pubblico al prossimo gioco Call of Duty. Tuttavia, Black Ops 3, che è stato pubblicato nel lontano 2015, ha cambiato questo "ciclo".Forse in seguito alle deludenti performance del 2016 di Infinite ...